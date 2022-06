Reševanje za reševanjem: krava padla v globino, več poškodb planincev in izgubljeni tujci

V soboto so imeli reševalci veliko dela z reševanjem planincev, domačih in tujih, reševali pa so tudi kravo, ki je padla v globino. Včeraj so pri upravi za zaščito in reševanje ministrstva za obrambo zabeležili sedem intervencij.

Ob 10.22 je pri sestopu iz Ratitovca v občini Železniki planinec potreboval pomoč. Reševalci GRS Škofja Loka in dežurna ekipa GRS Brnik so planinca na kraju oskrbeli in s pomočjo helikopterja LPE (letalska policijska enota) prepeljali v bolnišnico na Jesenice.

Krava padla v globino, poškodovan gleženj, glava in izgubljeni tujci

Ob 12.02 je na planini Tosc v bohinjski občini krava padla v globino in se poškodovala. Reševalci GRS Bohinj so kravo na kraju pripravili za transport, nato jo je helikopter Slovenske vojske prepeljal v dolino.

Ob 12.40 si je nad jezerom Ledvica v Stari Fužini, tudi v občini Bohinj, planinec poškodoval gleženj. Reševalci GRS Bohinj in dežurna ekipa GRS Brnik so poškodovanega planinca na kraju oskrbeli, nato pa s helikopterjem LPE prepeljali v SB Jesenice.

Ob 13.01 si je pri Zgornjem slapu Peričnik v občini Mojstrana planinec poškodoval glavo. Reševalci GRS Mojstrana so poškodovanega planinca na kraju oskrbeli ter pospremili v dolino, kjer so ga prevzeli reševalci NMP Jesenice.

Ob 16.19 so se na poti Čez Suho v občini Bohinj izgubili štirje tuji planinci. Reševalci GRS Bohinj so jih s pomočjo helikopterske ekipe Slovenske vojske našli in prepeljali v dolino.

Ob 12.20 je na planinski poti proti Javorščku v občini Bovec pohodnik prišel do strmega in nevarnega melišča, od koder si ni upal nadaljevati poti. Posredovali so reševalci GRS Bovec, ki so planinca varno rešili z melišča in ga nepoškodovanega pospremili v dolino.

Ob 18.29 sta na severni strani Polovnika pod Pirhovcem v občini Bovec zašla tuja planinca s psom. Aktivirali so gorske reševalce GRS Bovec. Nepoškodovana planinca je v dolino prepeljal helikopter LPE skupaj z dežurno ekipo GRZS Brnik.