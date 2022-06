Katera od sedmih lepotic naj postane naj planinska pot 2022?

Pohodnic in pohodnikov je vsako leto več. Epidemija koronavirusa je še več ljudi spodbudila h gibanju in preživljanju časa v naravi, tudi v gorah.

V Sloveniji za planinske poti skrbi nekaj več kot 800 markacistov. Družita jih ljubezen do hribov in skrb za okolje, a zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ter vse bolj razgibanih vremenskih razmer ne zmorejo dohajati vzdrževalnih del na planinskih poteh. Zato so nekatere slovenske planinske poti močno potrebne obnove in zaradi slabega stanja že dlje časa zaprte.

Z glasovanjem pomagate k lepše urejenim planinskim potem Zavarovalnica Triglav se je odločila, da bo s pomočjo glasovanja za Naj planinsko pot, ki bo potekalo že peto leto, v okviru pobude Očistimo gore in v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije zmagovalki namenila sredstva za obnovo. Oddajte svoj glas za eno od sedmih planinskih poti. Glasujete lahko za: Jubilejna planinska pot Vršič–Zadnje Plate–Zadnji Prisojnik skozi zadnje okno Iška–Veliki Ločnik Kamniška Bistrica–Presedljaj–Korošica Tamar–Visoka Ponca Krvavec–Zvoh–Vrh Korena–Kalška gora Pot Silva Korena na Krn Hanzova pot (Koča na Gozdu–Prisojnik) Glasovanje za Naj planinsko pot 2022 poteka do 26. 6. 2022. Glasujete lahko vsak dan enkrat dnevno.

Lanska zmagovalka: pot na Koroško Rinko s Kranjske koče na Ledinah

Koroška Rinka. Foto: Tina Marenče

Lani je bilo na voljo za glasovanje osem planinskih poti, zmagovalka glasovanja je bila ena najlepših, pa tudi najzahtevnejših zavarovanih poti v skupini Grintavcev, ki je zaprta že od leta 2018 in vodi na Koroško Rinko s Kranjske koče na Ledinah.

Zanjo skrbi PD Kranj, obnoviti pa je treba dostopno pot skozi melišča, nadomestiti izpuljene kline in skobe. Prav tako je treba zamenjati potrgane in dotrajane jeklenice, očistiti in zaščititi izpostavljena mesta skalnih in gruščnatih podorov ter pot na novo označiti.

Pot bo obnovljena do letošnjega poletja, ko bodo markacisti PD Kranj tradicionalno predali klin zmagovalke Naj planinski poti letošnji izbranki planink in planincev.

Zmagovalka leta 2020: Pot na Triglav čez Plemenice

Pot na Triglav čez Plemenice

Za Naj planinsko pot 2020 je izmed sedmih planinskih poti zmagala pot na Triglav čez Plemenice, ki je najatraktivnejša in hkrati najzahtevnejša planinska pot na Triglav.

Zaradi velikih višin in prepadnih polic je priljubljena pri izkušenejših planincih. Vodi mimo znamenite Sfinge in z nje se odpirajo prelepi razgledi na gore nad dolino Soče in severno steno Triglava. Dolga leta je zaradi nedostopnosti, previsov in redkih razčlemb predstavljala velik plezalski problem, do leta 1961, kasneje pa so v tem delu potegnili še nekaj najtežjih plezalnih smeri.

Zmagovalka leta 2019: Krožna rečiška pot

Krožna rečiška pot

Leta 2019 je bila zmagovalka Krožna rečiška pot, pri kateri je bila obnova dokaj obsežna. Odseku poti, na katerem je bilo pred tem vgrajenih veliko stopnic in je že bil dodobra načet z erozijo, so znižali naklon in dodali precej ključev, tako da je pot zdaj z dosti manj stopnicami tudi bolj prijaznejša in varnejša za vse uporabnike ter hkrati obstojnejša v smislu erozije.

Urejanje zmagovalne poti leta 2019. Vsak markacist povprečno skrbi za kar deset kilometrov planinskih poti.

Skupaj so v obnovo vložili več kot tisoč ur prostovoljnega dela. Porabili so 12 kubičnih metrov lesa (kar je za lažjo predstavo več kot 200 macesnovih debel, dolgih štiri metre) in na trasi vgradili 712 metrov erozijskih zaščit ter 80 stopnic. Skupaj je torej naneslo kar 808 tekočih metrov vgrajenega lesa. Zabili so 450 kostanjevih količkov in 120 tesarskih spon ter zavrtali 70 lesno varovalnih klinov.

Zmagovalka leta 2018: Krožna pot po bohinjskih planinah

Foto: Shutterstock

Leta 2018 pa je zmagala krožna pot Planina Blato–Planina pri Jezeru–Planina Dedno polje–Vrata (pod Zelnarico)–Prehodavci–Dvojno jezero–Štapce–Ovčarija–Planina pri Jezeru–Planina Blato, ki združuje dve lepi pohodni izkušnji iz osrčja Julijskih Alp: pot po bohinjskih planinah s pohodno potjo po čudovitem visokogorju, kot ga ponuja Dolina triglavskih jezer.