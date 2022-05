V švicarskih Alpah dva mrtva in več ranjenih

Heute hat sich am Grand Combin ein tragischer Unfall ereignet. Die Air Zermatt war mit der Air-Glaciers und der Rega im Grosseinsatz. #airzermatt @radiorottu @walliserbote @kanal9wallis https://t.co/y5vNlhTC1R pic.twitter.com/eLIV2U5w3j — Air Zermatt AG (@airzermatt) May 27, 2022

Ujeti med padajočimi seraki

Policija je zgodaj zjutraj dobila klic, da je v masivu Grand Combin v bližini meje z Italijo skupina alpinistov ujeta med padajočimi seraki. Na pomoč je poletelo sedem helikopterjev, na kraju so našli 17 ljudi, ki so bili v več manjših skupinah.

"Dva človeka sta umrla na kraju samem," je sporočila policija in pojasnila, da gre za 40-letno Francozinjo in 65-letnega Španca. Devet so jih odpeljali v bolnišnico, pri čemer imata dva hujše poškodbe. Preostale ljudi so s helikopterji prepeljali na varno.

SVIZZERA 15 ALPINISTI TRAVOLTI DA ALCUNI BLOCCHI CHE SI SONO STACCATI DAGHIACCIAIO GRAND COMBIN POLIZIA CONFERMATO CHE VITTIME ALMENO 3 PERSONE FERITE GRAVEMENTEX ADESSO NON SONO STATI IDENTIFICATI ITALIANI CROLLO PUO' ESSERE LEGATO TEMPERATURE INSOLITE STAGIONE PRIMAVERILE pic.twitter.com/flrl2cK1Ad — damiano (@Damianodanny1) May 27, 2022

Nesreča se je zgodila na nadmorski višini okoli 3.400 metrov, Grand Combin pa ima sicer več vrhov, ki so višji od 4.000 metrov.

Preverjanje stanja poti je nujno

Švicarska policija je svetovala previdnost pri odpravah v visokogorje. "Če je ničta izoterma na višini okoli 4.000 metrov, je treba biti izjemno previden oziroma se je bolje poti ne lotiti," so sporočili ter dodali, da se je treba pred odhodom pri izkušenih gorskih vodnikih nujno prepričati o stanju poti.