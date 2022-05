V mestu Milna na otoku Brač je pred dnevi krava ponoči skočila v bazen lokala na plaži. Zjutraj jo je našla uslužbenka lokala. Kravo so izvlekli iz bazena, nato pa je prišel njen lastnik. Krava ga je napadla, skočila nanj in ga podrla na tla. Uslužbenec lokala je povedal, da lastnik krave menda ni bil poškodovan.

Dodal je: "Lastnika smo rešili. Vstal je in odšel na pot. Verjetno k zdravniku. Krava mu je sledila in oba sta izginila." Poudaril je še, da je žival poškodovala bazen, a da lastnika ne bo tožil.

Pri reševanju so pomagali gasilci

Pri vleki krave iz bazena so pomagali tudi lokalni gasilci. Najprej so poklicali občinskega redarja, ki ni hotel priti, zato so se obrnili na gasilce. Kravo jim je uspelo izvleči iz bazena, še preden je prišla vlečna služba. "En moški je bil v bazenu pod kravo, da jo je potiskal, preostala ekipa pa je pomagala 'na suhem'. Tako smo jo spravili ven. Poklicali smo še veterinarsko inšpekcijo, a tudi oni niso želeli priti," je za 24sata povedal eden izmed gasilcev.

Župan mesta Milna Frane Lozić je povedal, da gre za "kronično težavo". Dodal je, da v zadnjem letu in pol podobnih incidentov ni bilo, prej pa se je to dogajalo zelo pogosto.

Krave uničujejo tudi domače pridelke

Domačini se pritožujejo tudi nad tem, da se krave prehranjujejo z njihovimi pridelki, podirajo oljke, trate in ograje, ovirajo promet ter iz bazenov pijejo vodo. Predvsem ponoči se ustavijo na cesti in se ne premaknejo. Domačini pravijo, da se na srečo ni poškodoval še nihče, večkrat pa je že prišlo do nesreč.

Pred dvema dnevoma je domačin z Brača za 24sata povedal, da je imel na vrtu 300 glav zelja, 100 sadik paradižnika in druge pridelke. Nekega jutra se je zbudil in pridelkov ni bilo več. Ugotovili so, da so jih pojedle krave.

Češke turiste je krava presenetila na bazenu

Leta 2020 so turisti iz Češke med dopustom na Braču doživeli podobno izkušnjo. Med namakanjem v bazenu je ob hotelski bazen neopaženo prikorakala krava, ki se je želela odžejati. Turisti so v paniki in strahu zbežali, kravo pa so na družbenih omrežjih označili za "belega dinozavra".

S podobnimi težavami se soočajo že več let

Hrvaški RTL je že leta 2019 poročal, da imajo krave na Braču "debel dosje". Domačini, inšpekcije in policija se z lastnikom že leta neuspešno borijo. Prejel je namreč že več kot 50 tisoč kun (6.655 evrov) kazni, a nič se ni spremenilo.

Na hrvaškem kmetijskem ministrstvu pravijo, da je veterinarska inšpekcija pri lastniku krav z ogledom primera ugotovila številne nepravilnosti. Ne vodi se ustrezna evidenca, živali niso cepljene proti kužnim in parazitskim boleznim, lastnik pa nikoli ni ponudil vpogleda v število govedi. Sprva je dobil 31 tisoč kun kazni. Kmetijski inšpektorat pa mu je izdal štiri prekrškovne naloge in ga oglobil za 20 tisoč kun. Skupno je torej dobil 51 tisoč kun kazni in prepoved vstopa govedi na tuje posesti. Kljub prepovedi pa krave še vedno tavajo po otoku.

Lastnik dogajanje zanika

Lastnik Tonko Nazor vso zgodbo zanika in trdi, da ljudje govorijo o njem, ker nimajo pametnejšega dela. "Ne vem, kaj so ljudje videli in čigave so te krave. Moje krave so tukaj," je pred leti povedal za hrvaški RTL.

Lastnik ne sprejema niti očitkov, da so krave zanemarjene. Pravi, da od živine živi: "Živim od ubijanja in prodaje."

Medtem ko zanika, da njegova živina uničuje tuje vrtove, policija odgovarja, da je evidenca tega primera debelejša. Na policijski postaji Brač so v zadnjih desetih letih ugotovili 24 kršitev – 19 za motenje javnega reda in miru ter pet za govedo, ki se je na cesti znašlo brez nadzora. Evidentirani sta bili tudi dve prometni nesreči.

Kakšna je rešitev?

Lastnik krav za problem predlaga naslednjo rešitev: "Če bodo krave koga motile, jih bom cepil in uspaval. To je morda edina rešitev za ta problem."

V tej zgodbi so krave še najmanj krive. Vprašanje pa je, do kdaj se bodo smele prosto sprehajati po otoku. Domačini namreč nimajo več moči in tudi ne potrpljenja, da bi se vsak dan borili proti Tonkovim kravam.