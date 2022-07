Na Krku se ni zgodilo najhujše: očeta in sina našli živa!

Od sobote zvečer so pri otoku Krku iskali Nemca in njegovega mladoletnega sina, ki sta se kljub močni burji odpravila na supanje. Reševalci so danes dopoldan ob vzhodni obali Krka našli le desko in eno veslo, pred nekaj minutami pa so sporočili, da se najhujši strahovi niso uresničili, saj so ju našli živa na obali Krka.