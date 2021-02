Moderna začela testirati cepivo proti mutacijam novega virusa

To je sto milijonov odmerkov več, kot je znašala prejšnja napoved. Ob gradnji dodatnih proizvodnih zmogljivosti namerava Moderna v letu 2022 proizvesti 1,4 milijarde odmerkov cepiva proti bolezni covid-19, poroča STA. Od vseh mutacij novega virusa strokovnjake najbolj skrbi južnoafriška. Poskusno cepivo Moderne, ki ga bo ameriški nacionalni inštitut za zdravje preizkusil na nekaj sto ljudeh, je namenjeno predvsem njej.

V ZDA v sredo malenkost več okužb kot v torek

V ZDA se je po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa z novim koronavirusom do zdaj okužilo 28,3 milijona ljudi. Novih okužb je bilo v sredo nekaj več kot v torek, in sicer 71.400. Do srede zvečer je skupaj umrlo 505.800 ljudi. Samo v sredo so v ZDA našteli 2.350 smrtnih primerov zaradi bolezni covid-19, kar je precej več kot v zadnjih nekaj dneh. Največ smrtnih primerov so do zdaj zabeležili v Kaliforniji, New Yorku in Teksasu.

Ameriška vojska je pred dnevi odprla svoj prvi center za cepljenje v Los Angelesu, v sredo so odprli še po enega v New Yorku in Teksasu, prihodnji teden pa prideta na vrsto Pensilvanija in Florida. Skupaj naj bi vojska po vsej državi odprla sto omenjenih centrov. Ameriški predsednik Joe Biden je napovedal, da bo vlada v kratkem razdelila med ljudi 25 milijonov zaščitnih mask, ki so bile izdelane v ZDA. Biden državljane prosi, naj nosijo maske, zaukazal pa jih je na vseh območjih, za katera je pristojna zvezna vlada, poroča STA.