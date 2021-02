V sredo so v Sloveniji po podatkih Sledilnika za covid-19 opravili 4.565 PCR-testov in potrdili 852 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 18,7-odstoten. Opravili so tudi 25.095 hitrih antigenskih testov (HAT), vse pozitivne so preverili še s PCR-testi. Umrlo je sedem covidnih bolnikov.