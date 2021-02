Obalno-kraška regija: v soboto se zapirajo nekatere trgovine in storitve

Vlada je podaljšala odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, kar pomeni, da se izjeme v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko ohranijo.

Sprejeli so še nekaj odlokov.

Komu se ne bo potrebno testirati?

Z odlokom o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil se ohranjajo enake izjeme kot so določene v veljavnem odloku, pri čemer se glede cepljenja zoper COVID-19 določa, da osebam in potrošnikom ni treba opraviti testiranja, če imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni. Prav tako se obveznost testiranja izvajalcev in potrošnikov podaljšuje iz 72 ur na sedem dni.

Uvaja se obvezno testiranje za nekatere voznike

Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, javni železniški prevoz potnikov v notranjem prometu, stalni izvenlinijski prevozi potnikov, občasni prevoz potnikov in avtotaksi prevozi se lahko izvajajo le skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Za avtotaksi prevoze je določeno, da so dovoljeni le pod pogojem, da voznik avtotaksi vozila poskrbi za ustrezno dezinfekcijo vozila, uporabo zaščitnih mask ter enkrat tedensko opravi testiranja na virus. Voznik avtotaksi vozila lahko opravlja prevoze le, če ima negativen rezultat testa. Enkrat tedenska obveznost testiranja se uvaja tudi za voznike v JPP in spremljevalno osebje v železniškem prometu.

Podaljšuje se rok testiranja za športnike

Vlada je spremenila odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov v pogojih, pod katerimi se športniki, člani ekip in drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, le teh lahko udeleži. Negativni rezultat hitrega antigenskega testa ne bo smel biti starejši od 48 ur, doslej je bil ta rok 24 ur.

Vlada je pričakovano za sedem dni, do 5. marca, podaljšala tudi veljavnost petih odlokov, sprejetih na podlagi zakona o nalezljivih boleznih. To so odloki o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode, o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom, o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom, o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah in o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, piše STA.