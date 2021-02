Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, je Mozirska koča, ki je bila leta 2011 temeljito obnovljena, povsem uničena.

Gasilci so požar v večernih urah pogasili, a rešiti niso mogli praktično ničesar. Na kraju požara je vso noč ostala ekipa gasilcev in dva policista Policijske postaje Mozirje. Kriminalisti so že na pogorišču, ogled bodo začeli takoj, ko bo z vidika varnosti to izvedljivo.

Foto: PU Celje

Kot poroča Večer, je najemnica objekta kočo, ki je sicer v zimski sezoni zaprta, obiskala v ponedeljek in takrat ni opazila nobenih posebnosti.

To je že tretja planinska koča na območju Policijske uprave Celje in Savinjskih Alp, ki jo je ogenj v celoti uničil.

Gradnja Frischaufovega doma na Okrešlju, ki je zaradi napake na električni napeljavi pogorel novembra 2019, že poteka. Foto: Ana Kovač

Oktobra 2017 je zaradi napake poljske planinke, ki je v zimski sobi po pomoti želela pogreti petrolej (mislila je, da je v plastenki voda), pogorel Kocbekov dom na Korošici, novembra 2019 pa je ogenj povsem razdejal Frischaufov dom na Okrešlju.

Preiskava je pokazala, da je do požara prišlo zaradi napake na električni napeljavi. Obe koči spadata pod okrilje Planinskega društva Celje Matica.

Gradnja nove koče na Okrešlju že poteka, z gradnjo koče na Korošici pa bodo zaradi velikega finančnega zalogaja še nekoliko počakali.

Kocbekov dom na Korošici je pogorel oktobra 2017. Foto: Ana Kovač

