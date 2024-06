V italijanskem parlamentu se je zgodil množični pretep. Poslanec opozicije Leonardo Donno je skušal dati zastavo ministru za regionalno upravo, nato je več poslancev planilo proti njemu in začelo se je prerivanje, je razvidno s posnetka, objavljenega na omrežju X. Spor je povezan z načrti vlade o krepitvi avtonomij dežel, ki bi po mnenju nasprotnikov predloga le še povečal razlike med bogatejšim severom in revnejšim jugom Italije.

Leonarda Donna iz populističnega Gibanja pet zMed množičnim prerivanjem je eden od koalicijskih poslancev Igor Iezzi proti Donnu zamahnil s pestmi.

"Prišli smo do nasilja pripadnikov Melonijeve. Napadli so našega poslanca Leonarda Donna. Parlament je zapustil na nosilih. Roke proč od nas, roke proč od naše trobojnice," je ob posnetku zapisal Giuseppe Conte iz Gibanja pet zvezd.

Razprava je tekla o zakonu o tako imenovani diferencirani avtonomiji regij, ki ga je predlagala desna vlada premierke Giorgie Meloni. Zakon daje regijam večje pristojnosti, čemur opozicija nasprotuje.

Pred mesecem dni besedni spopad, zdaj fizični obračun

Ko so jo pred mesecem obravnavali v senatu, so se predstavniki besedno spopadli, zdaj pa so opozicijski poslanci iz predstavniškega doma mahali z italijanskimi zastavami in peli himno. Ko je Donno skušal dati zastavo ministru za regionalno upravo, je več poslancev planilo proti njemu in začelo se je prerivanje.

V splošnem kaosu je Donno padel na tla, s seje pa so ga odpeljali v vozičku. Kot je kasneje pojasnil za medije, je med prerivanjem prejel močan udarec v prsni koš, prav tako pa so ga politični nasprotniki večkrat brcnili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.vezd so drugi poslanci v kaotičnih prizorih v spodnjem domu parlamenta odrinili in podrli na tla, poročajo italijanski mediji.

V pogovoru za televizijo La7 je Donno dejal, da je v bolnišnici in čaka, da ga pregledajo zdravniki. "Ne morem verjeti, da se je kaj takega zgodilo v parlamentu. Še vedno ne," je dejal Donno.

Še en incident

Kot piše tržaški Primorski dnevnik, so poslanci Lige med razpravo poskrbeli še za en incident. Domenico Furgiuele, poslanec Lige iz Kalabrije, je namreč v znak nasprotovanja opozicijskemu petju antifašistične pesmi Bella ciao proti njim pokazal roke, prekrižane v znak italijanske enote nacističnih kolaborantov X Mas. Zaradi tega ga je predsednik zbornice Lorenzo Fontana izključil, Furgiuele pa se je branil, češ da je s prekrižanimi rokami zgolj izražal svoje nestrinjanje s pesmijo, ki "je ne priznava".

Predlog zakona, ki je zanetil aktualni spor, italijanskim deželam brez posebnega statusa podeljuje pristojnosti na številnih področjih, ki so bila doslej v rokah države. Med njimi so zdravstvo, izobraževanje, šport, okolje, energija, promet, kultura in zunanja trgovina. Dežele bodo lahko zase obdržale tudi večji del dohodnine in davka na dodano vrednost.

Revnejše dežele na jugu Italije se bojijo, da bodo zaradi reforme iz državne blagajne dobivale manj sredstev kot doslej, saj bodo v prihodnje vse bolj odvisne od lastnih virov, s čimer bi ta območja še dodatno zaostala za tradicionalno bolj razvitim severom.

Diferencirana avtonomija je ena glavnih točk programa desne Lige, druge najmočnejše stranke v vladi Giorgie Meloni.