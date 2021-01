Milo Đukanović zamešal štrene črnogorski vladi

V utemeljitvi je predsednik zapisal, da pred glasovanjem niso razjasnili, ali je bila seja sklepčna. Parlament bo zato moral znova glasovati o vseh zakonih in spremembah, ki so jih obravnavali tisti dan, piše STA, ki povzema tuje tiskovne agencije.

Opozicijski bojkot

Nova črnogorska vladajoča parlamentarna je v začetku tedna sprejela spremembe zakona o svobodi veroizpovedi, ki iz prvotnega besedila umikajo za Srbsko pravoslavno cerkev sporna določila o nepremičninah.

Opozicijski poslanci so sejo bojkotirali in trdili, da seja ni sklepčna. Koalicija pa trdi, da je bila seja sklepčna, saj da se je en poslanec vključil preko videokonference. Parlament je namreč nedavno zaradi pandemije covida-19 odločil, da lahko na sejah preko videokonference sodelujejo tudi poslanci, ki so v karanteni. Vendar to ni zapisano v ustavi.

Strah Srbske pravoslavne cerkve pred izgubo premoženja

Zakon o svobodi veroizpovedi velja od konca leta 2019, Srbska pravoslavna cerkev (SPC) pa mu ostro nasprotuje, češ da je njegov namen odvzeti ji lastništvo nad verskimi objekti v Črni gori. Več sto njenih samostanov bi lahko prešlo v roke države.

V začetku meseca oblikovana nova prosrbska vlada pod vodstvom Zdravka Krivokapića, ki je tesno povezana s SPC, je v parlament vložila predlog sprememb zakona, tako da bi nepremičnine ostale v rokah SPC.

Spremembe zakona po meri SPC

Predlog je iz zakona izključil glavno sporno določilo za SPC, da morajo imeti verske skupnosti jasna dokazila o lastništvu, če želijo obdržati svoje premoženje. Ne določa niti več, da je treba registrirati verske objekte, ki so bili v lasti črnogorske kraljevine, preden je leta 1918 postala del Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.