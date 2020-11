Okužen še en poglavar Srbske pravoslavne cerkve

Kot so sporočili iz tamkajšnje nadškofije, se Joanikije sicer počuti dobro. Več bo znanega po opravljenih laboratorijskih analizah in rentgenu pljuč.

Verniki so se v nedeljo od vodje Srbske pravoslavne cerkve v Črni gori, metropolita Amfilohije, množično poslavljali pred cerkvijo Kristusovega vstajenja v Podgorici. Pri tem se niso ozirali na ukrepe za omejevanje prenosa okužb z novim koronavirusom. Nekateri najbolj goreči privrženci verskega vodje so celo poljubljali njegovo truplo.

Pogosto kontroverznega metropolita, ki je med drugim branil srbske nacionaliste in vojne zločince, je na njegovo zadnjo pot pospremilo na tisoče črnogorskih vernikov.

Okužen tudi patriarh Srbske pravoslavne cerkve Irinej

Že včeraj pa je Srbska pravoslavna cerkev sporočila, da so patriarhu Irineju na testu potrdili okužbo z novim koronavirusom. Šlo je za redno testiranje, patriarh pa nima simptomov in je dobrega zdravja, so dodali. Zdaj je v bolnišnici za bolnike s covid-19 v Beogradu.

Jutri zapirajo gostinske lokale in šole

Zaradi alarmantnih epidemioloških razmer se je inštitut za javno zdravje odločil za zaostritev ukrepov v Podgorici, Cetinju, Budvi in Ulcinju. Od petka bodo tam zaprti gostinski objekti in šole. Poleg tega se člani različnih gospodinjstev ne bodo smeli družiti v stanovanjih in hišah. Ti ukrepi bodo veljali najmanj 14 dni.

V Črni gori so v zadnjem dnevu ob 2.004 testiranjih potrdili 874 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ do zdaj. Tako kot v zadnjih dneh, ko so prav tako dosegali dnevne rekorde, so polovico novih primerov potrdili v Podgorici.

Trenutno imajo v državi 5.638 aktivno okuženih ljudi, kar je 895 na 100 tisoč prebivalcev, je sporočil črnogorski inštitut za javno zdravje.