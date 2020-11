Bo po neverjetnem početju to novo evropsko žarišče covid-19? #video

V petek je za posledicami koronavirusne bolezni umrl metropolit Amfilohije, vodja Srbske pravoslavne cerkve v Črni gori. Verniki so se od metropolita masovno poslavljali pred cerkvijo Kristusovega vstajenja v Podgorici, pri tem pa se niso ozirali na ukrepe za omejevanje prenosa okužb z novim koronavirusom. Nekateri najbolj goreči privrženci verskega vodje so celo poljubljali njegovo truplo.

Metropolitu Srbske pravoslavne cerkve v Črni gori so okužbo z novim koronavirusom potrdili 6. oktobra v bolnišnici v Podgorici. Do 20. oktobra sicer ni bil več pozitiven na virus, a se je zdravstveno stanje 83-letnega verskega vodje kljub temu poslabšalo. 30. oktobra je umrl v bolnišnici.

Pogosto kontroverznega metropolita, ki je med drugim branil srbske nacionaliste in vojne zločince, je na njegovo zadnjo pot pospremilo na tisoče črnogorskih vernikov.

Ena od vernic poljublja truplo metropolita, ki je umrl zaradi posledic bolezni covid-19.

Z videoposnetkov izpred cerkve Kristusovega vstajenja, ki so bili objavljeni na družbenih omrežjih, je razvidno, da se prisotni na verskih slovesnostih in pozneje na pogrebu niso držali ukrepov za omejevanje epidemije koronavirusa.

Ne le to, verniki so se lahko od metropolita poslovili osebno, saj je bilo njegovo truplo v odprti krsti. Nekateri so se ga dotikali in ga celo poljubljali. Črnogorski zdravniki so zato javno pozvali tamkajšnje oblasti, naj cerkvi izdajo poziv za zaprtje krste, saj bi lahko bilo metropolitovo truplo še vedno kužno.

Na Twitterju se uporabniki danes zgroženo sprašujejo, ali bo pogreb verskega vodje tako imenovani superprenašalski dogodek, po katerem bo število primerov okužb z novim koronavirusom v Črni gori eksplodiralo. V soboto so v državi odkrili 275 novih okužb.

Današnja pogrebna slovesnost v Podgorici:

Foto: Reuters

Maske ne nosi tako rekoč nihče:

Foto: Reuters

