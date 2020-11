Črna gora izgnala srbskega veleposlanika, Srbija ji je hitro vrnila

Črna gora je v soboto srbskega veleposlanika zaradi vmešavanja v notranjo politiko države označila za nezaželenega in ga pozvala, naj zapusti državo. Srbija je le nekaj ur kasneje odgovorila z enako potezo in črnogorskega veleposlanika označila za nezaželenega ter ga pozvala, naj državo zapusti v 72 urah, poročajo tuje tiskovne agencije.

Oblasti v Podgorici so srbskega veleposlanika Vladimirja Božinovića razglasile za nezaželeno osebo zaradi njegove izjave, da je bila odločitev črnogorske skupščine leta 1918, ko so se odločili za odpravo neodvisnosti in priključitev Črne gore Srbiji ter s tem kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, "osvoboditev" in "svobodna volja" črnogorskega naroda, poroča STA.

Črna gora je veleposlaniku dala 72 ur časa, da zapusti državo, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v soboto sporočilo zunanje ministrstvo.

Srbija vrnila z istim ukrepom

Po tem, ko je Črna gora sporočila svojo določitev, se je za isti korak odločila tudi Srbija. Na sliki Aleksandar Vučić, predsednik Srbije. Foto: Ana Kovač Srbija je nekaj ur kasneje napovedala vzajemni ukrep in sporočila, da mora veleposlanik Črne gore Tarzan Milošević državo zapustiti v 72 urah, je sporočilo srbsko zunanje ministrstvo, poroča STA.

Črnogorska vlada meni, da je Božinović s svojo izjavo "omalovaževal državo". Demokratska stranka socialistov črnogorskega predsednika Mila Đukanovića je odločitev zunanjega ministrstva pozdravila, prosrbske stranke pa napovedujejo, da jo bo nova vlada, ki naj bi prisegla sredi tedna, preklicala.

"Božović je na najbolj neposreden način očrnil državo, ki mu je nudila diplomatsko gostoljubje," je poudarilo zunanje ministrstvo v Podgorici, poroča AFP.

Črna gora neodvisnost od Srbije razglasila leta 2006

Črnogorski poslanci so leta 2018 sprejeli resolucijo, s katero so simbolično razveljavili odločitev skupščine leta 1918. Črna gora je neodvisnost od Srbije razglasila leta 2006.

V Črni gori naj bi v sredo parlament potrdil sestavo nove vlade mandatarja Zdravka Krivokapića. Ta je sestavo nove vlade predstavil prejšnji teden, potem ko je na parlamentarnih volitvah 30. avgusta zmagala opozicija s tesno večino 41 poslancev od skupno 81 in tako prvič po 30 letih na oblasti porazila Demokratsko stranko socialistov predsednika države Mila Đukanovića.