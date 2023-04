Miguel Diaz-Canel dobil drugi mandat na položaju predsednika Kube

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kubanski poslanci so v sredo skoraj soglasno potrdili drugi petletni mandat predsedniku Miguelu Diazu-Canelu, je po navedbah tujih tiskovnih agencij poročal uradni časopis komunistične partije. V drugem mandatu, ki bo v skladu z ustavo tudi njegov zadnji, se bo moral Diaz-Canel med drugim spopasti s krizo in valom izseljevanja iz države.

Njegova izvolitev v državi, v kateri politična opozicija ni dovoljena, je bila pričakovana, saj je bil edini kandidat za položaj. Poslanci so ga izvolili s 97,66 odstotka glasov v 470-članskem parlamentu.

Po izvolitvi je Diaz-Canel svoj kabinet pozval, naj se "spopade z ovirami in odpravi neučinkovitosti, da bi povečali ponudbo blaga in storitev ter nadzorovali inflacijo". Kritiziral je tudi "brezbrižnost in nesprejemljivo korupcijo", ki po njegovih besedah zavirata državo v težkih časih. 62-letni Diaz-Canel je prvi voditelj Kube po revoluciji leta 1959, ki ni član družine Castro.

Leta 2018 je na položaju predsednika nasledil zdaj 91-letnega Raula Castra, ki je prišel na oblast leta 2008, ko se je zdravje njegovega starejšega brata Fidela poslabšalo. Fidel, ki je Kubi po revoluciji vladal skoraj pet desetletij, je umrl leta 2016.

Miguel Diaz-Canel in Raul Castro Foto: Reuters

Izvolitev Diaza-Canela leta 2018 je veljala za generacijski premik s prihodom mlajših voditeljev, ki niso sodelovali v revoluciji. V skladu z veljavno kubansko ustavo je sicer lahko predsednik največ dva mandata zapored, kar pomeni, da lahko ostane na oblasti najdlje do leta 2028.

Diaz-Canel, ki obožuje britansko skupino Beatles in je vešč uporabe družbenih omrežij, je tudi prvi kubanski voditelj, ki se je rodil po revoluciji. Kljub temu ostaja zvest privrženec komunistične partije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.