To so najbogatejši politiki #video

V zadnjih desetletjih naj bi politiki predvsem v demokratičnih državah osebno premoženje gradili na plačilu za delo, poroča portal LoveMoney. Številnim politikom pa uspe tudi v času trajanja svojih mandatov priti do ogromnega bogastva, in sicer na legalen ali morda malo manj legalen način. V nadaljevanju vam predstavljamo nekatere najbogatejše politike, predsednike držav in vlad v zadnjem stoletju. Predstavljene vrednosti premoženja so pretvorjene tako, da upoštevajo inflacijo in vrednosti posameznih valut v letu 2021.

Vladimir Putin Foto: Reuters

Vladimir Putin Rusiji vlada že več kot 20 let kot predsednik države in vlade. Čeprav je v tem času dobival plačo v višini okoli 100 tisoč evrov letno, naj bi njegovo premoženje bilo vredno okoli 170 milijard evrov. Ker pa bo Putin lahko, glede na trenutno zakonodajo, oblast neposredno držal v svojih rokah vsaj do leta 2036, ima milijarder tako še kar nekaj časa, da poveča svoje osebno premoženje.

Moamer Gadafi Foto: Guliverimage

Moamer Gadafi: premoženje v vrednosti približno 170 milijard evrov

Moamer Gadafi je vladal v Libiji od leta 1969 do leta 2011. V tem času si je po ocenah analitikov nagrabil za okoli 170 milijard evrov premoženja, ki je v večini primerov izviralo iz naftnih poslov. Gadafi se je rodil leta 1942 v revni družini in je zaradi pomanjkanja drugih možnosti postal vojak. Leta 1969 je skupaj s somišljeniki naredil državni udar in prevzel oblast v Libiji. Kot politik je zagovarjal arabski nacionalizem in socializem.

Silvio Berlusconi Foto: Guliverimage

Silvio Berlusconi: premoženje v vrednosti približno sedmih milijard evrov

Silvio Berlusconi je bil predsednik italijanske vlade kar trikrat. Čeprav je bil obsojen zaradi utaje davkov in so ga v preteklosti velikokrat preiskovali zaradi korupcije, njegovih volivcev to očitno ni motilo. Tudi zaradi tega se ga je oprijel vzdevek "teflonski". Berlusconi je začel kariero v gradbeništvu, kjer je uspel z "neuradno potrjeno" pomočjo italijanske mafije. Največ denarja je zaslužil v svetu medijev, bil pa je tudi lastnik nogometnega kluba AC Milan.

Adolf Hitler Foto: Guliverimage

Adolf Hitler: premoženje v vrednosti približno šestih milijard evrov

Čeprav je Hitler veliko zaslužil s prodajo knjige Moj boj, pa je do večine premoženja prišel prek korupcije v času, ko je vodil Nemčijo. Glede na analize iz leta 2014 je Hitler ob svoji smrti imel premoženje v vrednosti 1,1 milijarde nemških mark oziroma okoli šest milijard današnjih evrov.

Kim Džong Un Foto: Reuters

Kim Džong Un: premoženje v vrednosti približno štirih milijard evrov

Severnokorejskemu diktatorju, ki je ljubitelj luksuznih avtomobilov, hollywoodskih filmov in evropskih alkoholnih pijač, je uspelo v nekaj letih svoje vladavine iz države "iztisniti" več kot štiri milijarde evrov. Nekaj bogastva je sicer podedoval od svojega očeta, vendar ga je moral deliti tudi z drugimi sorodniki.

Donald Trump Foto: Reuters

Donald Trump: premoženje v vrednosti približno 2,5 milijarde evrov

Nekdanjemu ameriškemu predsedniku se vstop v politiko očitno ni splačal. Čeprav se je rodil v družini milijonarjev in je večino denarja podedoval, se ni izkazal kot uspešen poslovnež. Še leta 2016 mu je revija Forbes pripisala za približno štiri milijarde evrov premoženja, vendar se je ta številka, glede na letošnje ocene, v petih letih prepolovila.

Fidel Castro Foto: Getty Images

Fidel Castro: premoženje v vrednosti približno milijarde evrov

Castro je vladal Kubi od leta 1976 do leta 2008. Čeprav je javno zagovarjal komunizem, si je v tem času nagrabil premoženje v vrednosti okoli milijarde evrov.