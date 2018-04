Na Kubi prvič po skoraj 60 letih predsednik, ki ne bo iz družine Castro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dozdajšnjega prvega podpredsednika države Miguela Diaza-Canela je za svojega naslednika izbral sam Castro. Na tajnem glasovanju ga je v sredo izvolil 31-članski državni svet, najvišje izvršno telo, ki ga je na ustanovni seji izvolil novi sklic več kot 600-članskega parlamenta po marčevskih volitvah.

Izid glasovanja bodo objavili danes. Že pred meseci so namreč sporočili, da bo ime novega predsednika znano 19. aprila, ob 57. obletnici zmage nad nasprotniki Castra, ki so jih podpirale ZDA, v Prašičjem zalivu. To zmago na Kubi slavijo kot prvi poraz ameriškega imperializma v Latinski Ameriki.

Diaz-Canel ne bo vodil vladajoče komunistične partije

Tako bo prvič po skoraj 60 letih, po obdobju vladavine bratov Castro - voditelja komunistične revolucije Fidela, ki je pred smrtjo leta 2016 vladal skoraj 50 let, in Raula -, predsednik te otoške karibske države postal nekdo, ki ni sodeloval v komunistični revoluciji leta 1959.

Diaz-Canel bo tudi prvi predsednik komunistične Kube, ki ne bo vodil vladajoče komunistične partije. Kot predstavnik mlajše generacije politikov se zavezama za modernizacijo Kube, a je tudi dolgoletni aparatčik komunistične partije, tako da po oceni poznavalcev ni pričakovati dramatičnih političnih sprememb. Pričakovati jih ni tudi zato, ker bo Raul Castro komunistično stranko vodil vsaj še do naslednjega kongresa leta 2021. Izvoljen je bil tudi v parlament in ohranil bo velik vpliv na vojsko.