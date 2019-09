Američani Castru in njegovi družini prepovedali potovanja v ZDA

ZDA so danes nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru in članom njegove družine prepovedale potovanja v ZDA s pojasnilom, da Castro na Kubi krši človekove pravice.

Raul Castro kot vodja kubanske vladajoče komunistične stranke "nadzoruje sistem, v okviru katerega je arbitrarno pridržanih več tisoč Kubancev, trenutno pa je pridržanih tudi več kot 100 političnih zapornikov", je odločitev ZDA utemeljil ameriški državni sekretar Mike Pompeo.

Za sankcije so se odločili tudi zaradi Castrove podpore Maduru

Za sankcije so se odločili tudi zaradi Castrove podpore venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru. "ZDA močno podpirajo pravice Kubancev in Venezuelcev. Še naprej bomo z vsemi diplomatskimi in ekonomskimi sredstvi poskušali pomagati Venezuelcem, da dosežejo tranzicijo, ki si jo zaslužijo," je poudaril Pompeo. ZDA namreč podpirajo samooklicanega začasnega predsednika Venezuele Juana Guaidoja in si prizadevajo, da bi ta nasledil Madura.

Prepoved potovanj v ZDA velja za 88-letnega nekdanjega kubanskega predsednika in njegovo najožjo družino, torej tudi za njegovo hčer Marielo Castro Espin, ki je ena od največjih zagovornic pravic homoseksualcev na Kubi. Leta 2012 je obiskala San Francisco in New York, s čimer je razburila kritike bratov Fidela in Raula Castra v ZDA.