Kuba prvič po revoluciji brez Castra na oblasti

Raul Castro je v petek, prvi dan štiridnevnega kongresa Komunistične partije Kube, v Havani sporočil, da odstopa s položaja generalnega sekretarja partije. To pomeni, da prvič od revolucije leta 1959 Kube ne bo vodil Castro. Do leta 2006 jo je vodil prvi revolucionarni vodja države Fidel Castro, nato ga je nasledil brat Raul Castro.

Raul Castro je na začetku partijskega kongresa v petek pred več sto delegati pozval k spoštljivemu dialogu med Kubo in ZDA. Kritiziral je gospodarsko vojno ZDA proti Kubi, ob tem pa izrazil pripravljenost na spoštljiv dialog in izgradnjo novih odnosov, vendar ne za ceno kubanske odpovedi načelom revolucije in socializma.

Oblast bo prevzel predsednik Diaz-Canel

89-letni Raul Castro je vajeti oblasti predal sedanjemu predsedniku Kube, 60-letnemu Miguelu Diaz-Canelu, ki je na položaju od leta 2018, ko se je Castro odrekel temu položaju, poroča STA. Diaz-Canel bo zdaj prevzel tudi položaj šefa partije, ki je najvplivnejši položaj v državi. Uradno ga bo predvidoma prevzel zadnji dan kongresa, v ponedeljek. Kongres bo sicer v znamenju prenosa oblasti z zgodovinske partijske na mlajšo generacijo, vendar opazovalci radikalnih sprememb politike ne pričakujejo.

Od Diaz-Canela ne pričakujejo radikalnih sprememb kubanske politike, "kontinuiteto" je najavil tudi sam. Foto: Reuters

Diaz-Canel je v petek sporočil, da bo partijski kongresni forum, na katerem bodo priznali zgodovino in razpravljali o prihodnosti, a nadaljevali s kontinuiteto. Zadnja ustava iz leta 2019 je potrdila, da je kubanska zaveza komunizmu nepovratna, je dodal.

Kubance sicer trenutno bremeni predvsem huda gospodarska kriza, ki jo je povzročilo pomanjkanje turistov zaradi pandemije novega koronavirusa in tudi ukrepi vlade prejšnjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je odpravil politiko normalizacije odnosov med državama predsednika Baracka Obame.