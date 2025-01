Slovenci v en glas z jasnim opozorilom

Čakanja je konec, slovenska rokometna reprezentanca bo danes odprla nastope na 29. svetovnem prvenstvu, ki ga gostijo Hrvaška, Norveška in Danska. Slovenci se bodo danes ob 18. uri za uvod v Areni Zagreb pomerili s Kubo. Vse drugo kot zmaga bi bila za Slovence neuspeh in veliko razočaranje.

Slovenski rokometaši danes dokončno obračajo nov list v reprezentančni zgodbi. Na lanskih olimpijskih igrah so Slovenijo znova dvignili na zemljevid najboljših reprezentanc na svetu, hkrati pa so poleti v Parizu na lastni koži na koncu spoznali, kako krut je lahko šport, potem ko so po dveh porazih za zadetek ostali brez olimpijskega odličja. Zdaj je ta lanska zgodba, ki so ji nato novembra dodali še dve zmagi v precej pomlajeni zasedbi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, dokončno v preteklosti, s tekmo proti Kubi pa bodo danes ob 18. uri v Zagrebu odprli svetovno prvenstvo, za Slovenijo 11. v zgodovini.

Za razliko od Pariza pa so se slovenski rokometaši v hrvaško prestolnico podali s povsem drugačnega položaja. Takrat jih v krog reprezentanc za najvišja mesta v resnici ni uvrščal prav nihče, s četrtim mestom na igrah pa so prišla dodatna odgovornost in pričakovanja javnosti, ki ob ugodnem žrebu verjame, da lahko Slovenija spiše novo zgodbo o uspehu. A počasi, za uvod imajo slovenski rokometaši v mislih le današnjo tekmo s Kubo, ki je vsaj na papirju najlažji tekmec v skupini G. Kubanci so na svetovnem prvenstvu nazadnje nastopili leta 2009, ko so med 24 reprezentancami osvojili 20. mesto.

Dva izmed glavnih slovenskih adutov: Aleks Vlah in kapetan Blaž Janc Foto: Jan Gregorc

Naloga je jasna

V slovenskem taboru se kljub izraziti vlogi favoriti zavedajo, da bosta uspeh prinesla le stoodstotna koncentracija in resen pristop. "Kot vsako svetovno prvenstvo te tudi na tem tekmovanju uvodoma čakajo nekatere reprezentance, ki po ratingu ne segajo v sam vrh, a opozarjam, da je to le na papirju. Daleč od tega, da bi mi kogarkoli podcenjevali. Že sami imamo v igri dovolj težav, ki jih moramo urediti. Če nismo pravi, nismo suvereni. Treba bo iti tekmo po tekmo. Fizično so izjemni, imajo višino in kilograme. Imajo izjemne 'šuterje'. Gojijo precej hiter rokomet in so malce atipični. Ni neke organizacije ne v obrambi ne v napadu, ampak gre za resnega nasprotnika, ki ga je treba vzeti resno od prve sekunde," je pred prvim obračunom poudaril slovenski selektor Uroš Zorman.

"Čutimo veliko odgovornost. Vemo, kako so pri nas ta nihanja. Ponavadi je po uspešnem tekmovanju lahko na naslednjem kritično. Moramo se zavedati, kaj smo do danes počeli in kje smo bili še nekaj časa nazaj. Najlažje je v življenju loviti, najtežje pa ostati na neki ravni," je še dodal Zorman.

Za slovensko izbrano vrsto so dvotedenske sklepne priprave. V Umagu je prejšnjo nedeljo s 37:32 ugnala afriške podprvake iz Alžirije, pred dobrim tednom dni je nato v Kopru premagala aktualne azijske prvake Katarce (38:30), minuli petek pa v Zagrebu klonila proti Hrvatom (25:33). Foto: www.alesfevzer.com

"Ta tekma ne bo lahka"

Ekipi Kube v vlogi srednjega zunanjega poveljuje član Vardarja Hanser Michel Rodriguez, ki je bil hkrati najboljši strelec ekipe na zadnjem celinskem prvenstvu v Mehiki. "Skoraj prepričan sem, da tekma s Kubo za nas ne bo lahka, sploh ker bo to prva tekma na prvenstvu, ker se tudi ne poznamo dobro. Fizično gre za dobro ekipo, sta pa tehnična stran in kakovost zagotovo na naši strani. Morali bomo biti potrpežljivi in čakati na prave trenutke. Vsi pa smo prepričani o zmagi tako na prvi kot drugi tekmi, kaj drugega sploh ne pride v poštev," je pred tekmo dejal slovenski vratar Urban Lesjak.

Pomembnost prve tekme je poudaril tudi Nejc Cehte. "Kuba bo za nas nov tekmec. Rodrigueza sicer poznam, saj prav tako kot jaz igra v makedonski ligi. Vsako tekmovanje ima svoj čar, na prvi tekmi tekmovanja pa je vedno prisotna manjša nervoza. Treba je 'spustiti ročno zavoro' in potem gre naprej vse lažje," je prepričan Cehte.

Z vmesnim dnevom premora bosta za Slovenijo v hrvaški prestolnici v prvem delu tekmovanja, iz katerega napredujejo po tri ekipe, sledila še obračuna z Zelenortskimi otoki v soboto (18.00) in Islandijo v ponedeljek (20.30). Slovenci ob tem upajo na izdatno pomoč s tribun. "Ta ekipa si po zadnjem obdobju in vsem prikazanem zasluži, da prvenstvo odigra skorajda doma s pravo podporo navijačev. Zagreb je res blizu, vsi si želimo, da bi bile tribune polne, v veliki meri pa bo to odvisno predvsem od nas samih in naših predstav ter od tega, koliko si bomo zaslužili," je še dodal Zorman.

Seznam slovenske moške rokometne reprezentance za SP 2025: Vratarji: Jože Baznik (Pauc), Klemen Ferlin (Industria Kielce), Urban Lesjak (Trimo Trebnje)

Krilni igralci: Blaž Janc (Barcelona), Tilen Kodrin (Gummersbach), Domen Novak (Wetzlar), Staš Slatinek Jovičič (LL Grosist Slovan)

Zunanji igralci: Nejc Cehte (Eurofarm Pelister), Nik Henigman (C'Chartres Metropole), Tadej Kljun (Balatonfüredi), Borut Mačkovšek (OTP Bank-Pick Szeged), Domen Makuc (Barcelona), Rok Ovniček (Nantes), Aleks Vlah (Aalborg), Miha Zarabec (Wisla Plock)

Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Flensburg), Kristjan Horžen (Gummersbach), Miha Kavčič (Vojvodina) *Na pot se je odpravilo 18 rokometašev, na vsaki tekmi jih bo lahko nastopilo 16.

Tekme prvega dela Slovenije na SP (Zagreb, Arena Zagreb) Četrtek, 16. januar:

18.00 Slovenija – Kuba Sobota, 18. januar:

18.00 Zelenortski otoki – Slovenija Ponedeljek, 20. januar:

20.30 Slovenija – Islandija

