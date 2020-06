Mestni svet Minneapolisa namerava razpustiti mestno policijo

Mestni svetniki Minneapolisa zaradi smrti Georgea Floyda, ki je sprožila vseameriške proteste proti policijskemu nasilju, napovedujejo razpustitev policije in oblikovanje nove. Kongresni demokrati so medtem v Washingtonu začeli pripravljati novo nacionalno zakonodajo za korenite reforme policij po ZDA.

Demokrati bodo med drugim predlagali oblikovanje nacionalne baze podatkov nasilnežev v vrstah policije. Policistom nameravajo odvzeti imuniteto pred civilnimi tožbami za nasilje in škodo med opravljanjem postopkov, vse policijske prijeme, ki zajemajo dušenje ali davljenje, pa bi prepovedali, piše STA.

Že desetletja se otepa obtožb rasizma in surovosti

Prav tako nameravajo prepovedati linčanje in olajšati sprožanje preiskav policistov s strani državnih oblasti in zveznega pravosodnega ministrstva. Republikanci za zdaj še niso izrazili nasprotovanja pobudi demokratov. Je pa že jasno, da policijskih reform ne bo, če bo novembra na predsedniških volitvah ponovno zmagal Donald Trump.

Foto: Reuters

Mestni svetniki Minneapolisa so v nedeljo med pogovori s protestniki napovedali, da bodo glasovali za popolno razpustitev oziroma ukinitev policije Minneapolisa, ki se že desetletja otepa obtožb rasizma in surovosti. Dozdajšnje reforme naj ne bi zadostovale in začeti nameravajo znova. Župan Jacob Frey je sicer izrekel nasprotovanje tej zamisli, zaradi česar so ga pregnali s srečanja z aktivisti.

Ideja o razpustitvi policije ni nova

Leta 2012 so zaradi nasilja in rasizma razpustili policijo mesta Camden v New Jerseyju in jo postavili na novo, leta 2000 so razpustili rasistično policijo Comptona v Kaliforniji, leta 2014 pa se je podobno obetalo tudi policiji Fergusona v Missouriju.

Policist Derek Chauvin Foto: Reuters

Policija Minneapolisa ima v pravilniku navodilo, da mora policist posredovati in ustaviti kolega, ki uporablja pretirano silo. A to 25. maja ni pomagalo Floydu, ki mu je policist Derek Chauvin skoraj devet minut pritiskal koleno na vrat, dokler ni izdihnil. Posnetek umiranja in smrti je po ZDA sprožil velike proteste, ki se lahko po obsegu primerjajo s tistimi v času boja za državljanske pravice v 60. letih prejšnjega stoletja.

Odvetniki dveh od štirih policistov, ki so sodelovali pri aretaciji, trdijo, da sta šele nekaj dni pred tem opravila pripravništvo in nista mogla vplivati na Chauvina kot najbolj izkušenega člana ekipe. Menda naj bi mu rekla, naj neha, vendar ju je zavrnil. Chauvin je obtožen umora, preostali trije pa sodelovanja pri umoru.

Lekcija za vse policiste v ZDA

Dva od štirih policistov sta bila belca, eden azijskega izvora, eden pa temnopolt. Azijec je bil veteran kot beli Chauvin, temnopolti policist je bil novinec, ki je pred prihodom v policijo delal kot varnostnik v trgovini. Drugi beli novinec pa je prišel iz vrst paznikov zapora za mladoletnike.

Policisti, ki so sodelovali pri Floydovi aretaciji. Foto: Reuters

Nekdanji šef policije na Floridi v Boca Ratonu Andrew Scott je opozoril na kulturo v policijskih organizacijah, ki ne dovoljuje ugovarjanja kolegu med posredovanjem. "Policijska bratovščina je tesna bratovščina in ima skupinsko mišljenje. Če te imajo za nekoga, ki mu ne gre zaupati, v primeru nevarnosti ne boš imel podpore svojih kolegov."

Profesor kolidža za kazensko pravo John Jay in nekdanji policist Joseph Giacalone meni, naj bo to, kar se je zgodilo policistom v Minneapolisu, lekcija za vse po ZDA. Če vidijo, da kolega dela kaj narobe, morajo posredovati, sicer gredo lahko v zapor zaradi sodelovanja pri umoru, še navaja STA.