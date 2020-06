Policisti še vedno iščejo moškega, ki je skočil v Savo

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so policisti, gasilci in reševalci že v soboto začeli z iskanjem pogrešanega v reki. Pri tem je bil za iskanje aktiviran tudi policijski helikopter nato pa še dron. Ker moškega do zdaj še niso našli, se iskanje nadaljuje. Policisti medtem nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjajo vse okoliščine dogodka, so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana.