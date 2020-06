Med čiščenjem Drave našli truplo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potapljači so danes med čistilno akcijo v Dravi našli truplo. Za zdaj identiteta trupla še ni znana.

V Mariboru je danes potekala čistilna akcija reke Drave, med katero so potapljači našli truplo. Kot poroča Maribor24 so truplo našli na območju med Starim mostom in dvoetažnim mostom.

Za zdaj ni znano, ali je truplo povezano z dogodkom iz 28. maja, ko je neznana oseba skočila z mostu v bližini Medicinske fakultete. Takrat je stekla velika iskalna akcija, potapljači so preiskali okrog 800 metrov razdalje od mesta, kjer so ga videli skočiti, vendar ga niso našli.

Truplo so potegnili iz vode in predali pristojnim službam, je zapisano na Upravi RS za zaščito in reševanje.

Truplo so našli v okviru čistilne akcije Drava – Ni nam vseeno!