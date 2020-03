Merklova bo prvič po izbruhu pandemije nagovorila državljane

Nemška kanclerka Angela Merkel bo drevi prvič po izbruhu novega koronavirusa nagovorila državljane, je sporočil tiskovni predstavnik vlade v Berlinu. Nemška vlada je do zdaj sprejela vrsto ukrepov za zajezitev širjenja virusa in pomoč gospodarstvu v tej krizi.

Nemčija je prepovedala vstop vsem, ki niso državljani Evropske unije, državljani EU pa lahko državo le prečkajo. Je pa zagotovila prost pretok blaga. Nemška vlada je odredila zaprtje vseh trgovin, ki ne prodajajo življenjskih potrebščin, ter šol in igrišč, s čimer želijo omejiti socialne stike na javnih krajih. Zaprti so tudi muzeji, bazeni in telovadnice, prepovedano je zbiranje v cerkvah, mošejah in sinagogah, navaja STA.

Nemška vlada je ob tem vse državljane pozvala, naj ne potujejo v tujino.

V Nemčiji so doslej zabeležili 7.241 primerov okužbe s koronavirusom in 15 smrtnih primerov.

Tudi v Rusiji zapirajo šole

Tudi v Rusiji zaradi izbruha novega koronavirusa zapirajo šole. Minister za izobraževanje Sergej Kravcov je danes sporočil, da bodo vsi učenci od ponedeljka na tritedenskih počitnicah, s čimer želijo preprečiti širjenje virusa.

V Rusiji so do zdaj potrdili več kot 110 primerov novega koronavirusa, niso pa še zabeležili nobenega smrtnega primera.

Na Hrvaškem 12 novih okužb, skupaj 81

Hrvaški minister za zdravstvo Vili Beroš je danes v Zagrebu sporočil, da imajo na Hrvaškem 81 potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je 12 oseb več, kot je bilo v torek. Hrvaški epidemiologi že razpravljajo o dodatnih ukrepih za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

V Bosni in Hercegovini 34 okuženih, večina v Republiki srbski

Oblasti v Republiki srbski so danes sporočile, da so v tej srbski entiteti BiH v zadnjih 24 urah zabeležili sedem novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar pomeni, da imajo 27 primerov okužbe. Med njimi je tudi minister. V bošnjaško-hrvaški federaciji BiH pa so zabeležili sedem okuženih in poostrili ukrepe v boju proti novemu koronavirusu.

V italijanskem mestu z vztrajnim testiranjem preprečili širjenje koronavirusa

V manjšem italijanskem kraju Vo v bližini Benetk so v kontrolni raziskavi vztrajno in večkrat testirali vseh 3.300 prebivalcev in na ta način uspešno povsem ustavili širjenje koronavirusa, poroča britanski Financial Times. "Testiranje, testiranje, testiranje," ki ga zagovarja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), torej deluje, piše.

Testirali so vse prebivalce, ne glede na to, ali so kazali znake okužbe s koronavirusom, ali ne. Če je bila okužba potrjena, pa so bili zelo rigorozni pri izvajanju karantene vseh stikov okuženega. In na ta način jim je uspelo povsem ustaviti širjenje koronavirusa v tem kraju, ki sicer leži v osrčju izbruha virusa v Italiji.

Britanski infektolog Andrea Crisanti, ki je sodeloval pri tem projektu, je opozoril, da ta preizkus kaže, da omejevanje testiranj ni pametno. Pozval je predvsem ZDA in Veliko Britanijo, naj se naučita iz tega primera in okrepita testiranje ljudi.

103-letna Iranka ozdravela

Iranski mediji so danes poročali, da je v torek ozdravela 103-letna Iranka, ki so ji potrdili okužbo z novim koronavirusom. Po tednu dni v bolnišnici v mestu Semnan v osrednjem delu države je povsem okrevala in so jo izpustili iz bolnišnice.

Iz Irana so že v ponedeljek poročali, da je po treh dneh ozdravel 91-letni moški iz Kermana na jugovzhodu države, čeprav je imel astmo in visok krvni tlak.

Na Kitajskem se življenje počasi vrača v ustaljene tirnice

Medtem ko se preostanek sveta šele pripravlja na najhujše, se na Kitajskem, kjer se je virus prvič pojavil, razmere počasi normalizirajo. Po uvedbi karantene v številnih mestih in strogi omejitvi potovanj domačih okužb skoraj ni več.

Strogi ukrepi sicer veljajo še naprej. Zaščitne maske in merjenje telesne temperature so obvezni ob vstopu v večino objektov. V številnih restavracijah gostje ne smejo sedeti drug nasproti drugemu. Oblasti so med epidemijo zagnale kampanjo za ohranjanje "družbene razdalje", kar v državi z največ prebivalcev na svetu ni lahka naloga.

V pekinških parkih se znova zbirajo upokojenke, ki ob zvokih glasbe iz prenosnih zvočnikov vadijo skupinske plese. A zdaj mora biti med njimi trimetrska razdalja.