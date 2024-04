Nemški proizvajalec avtomobilov in tovornih vozil Mercedes-Benz je zaradi nevarnosti požara vpoklical 341 tisoč vozil modelov GLE in GLS, proizvedenih med letoma 2017 in 2023, od tega 11 tisoč v Nemčiji, je v četrtek sporočil nemški zvezni urad za motorna vozila KBA. V Sloveniji je v vpoklic vključenih 109 vozil.

Mercedes-Benz je ugotovil, da je lahko 48-voltna masna točka pod sovoznikovim sedežem pri nekaterih vozilih iz serije GLE in GLS popustila. "V tem primeru kabelski čevelj vodnika mase ne bi bil pravilno pritrjen. To bi lahko povečalo električni kontaktni upor na tej priključni točki. Posledično se lahko temperatura na tem območju poveča zaradi visokih električnih tokov, ki lahko tečejo skozi to povezavo," so za STA danes pojasnili v skupini Emil Frey.

Stranke bodo pozvali pisno

Servisna organizacija Mercedes-Benza bo zato previdnostno preverila vijačno povezavo čevlja vodnika mase v prizadetih vozilih in jo po potrebi popravila.

Vsi dokumenti, pomembni za izvedbo servisnega ukrepa v Sloveniji, so bili pooblaščenim servisom Mercedes-Benza v Sloveniji posredovani prejšnji petek (opis dela, standardni časi, prizadeti FIN), so povedali v skupini Emil Frey, katere družba Star Import je generalni zastopnik Mercedes-Benza za osebna in lahka dostavna vozila Mercedes-Benza v Sloveniji.

V Sloveniji je po njihovih navedbah v vpoklic vključenih 109 vozil, od katerih so na enem vozilu servisni ukrep že izvedli. Potrebno preverjanje oz. popravilo je za stranke brezplačno in traja predvideno eno uro. Stranke vključenih vozil bodo pisno pozvali, da se dogovorijo za termin pri pooblaščenem servisu, so še navedli.