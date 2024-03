Ustvarjen za zmage. Mercedes-Benz razred C.

Avtomobil razreda C prinaša veliko tehnoloških inovacij – krmiljenje zadnjih koles, inteligentni multimedijski sistem, najnaprednejše asistenčne sisteme in priključne hibridne motorje, ki na električni pogon prevozijo do sto kilometrov. V posebni ponudbi je na voljo z do deset tisoč evri prihranka.

Avtomobil razreda C ni le prevozno sredstvo, je dokaz prefinjenosti in trajne odličnosti znamke Mercedes-Benz. Foto: Mercedes-Benz AG

Mercedes-Benz razred C je čisto utelešenje premijskih avtomobilov v avtomobilskem svetu, saj združuje eleganco in najnaprednejšo tehnologijo. Elegantna notranjost in zunanjost ponujata izbrano vozno izkušnjo, vključno z naprednimi sistemi za pomoč vozniku, ki omogočajo največje udobje in varnost. Elegantna zunanja silhueta – za katero so značilne ikonična maska in prefinjene linije – pa je odraz Mercedesove predanosti čisti privlačnosti in inženirski odličnosti.

Zdaj po še posebej ugodni ceni

Avtomobil razreda C je namenjen kupcem, ki cenijo udobje in veliko časa preživijo v avtomobilu. Ponuja odlično razmerje med ceno in vsebino vozila ter nizke stroške vzdrževanja. Še zlasti velja izpostaviti edinstveno ponudbo, v kateri so vozila Mercedes-Benz razreda C iz zaloge na voljo z do deset tisoč evri prihranka. Odlična priložnost, da avtomobil s slavno zgodovino, ki je temelj trga vozil premijskega razreda, odpeljete domov po še posebej ugodni ceni.

Na voljo so različno opremljeni modeli, tudi karavan, z različnimi motorji, skupna točka vsem pa so izjemno bogata serijska oprema, ugodni stroški vzdrževanja in občutek vožnje v pristnem premijskem vozilu. Povsem razumljivo, saj avtomobil razreda C velja za pomanjšani razred S, ki je najbolj prestižen model znamke Mercedes-Benz. In prav avtomobil razreda C je zaznamoval vstop znamke Mercedes-Benz v obdobje združevanja razkošja s kompaktno učinkovitostjo. Znan po popolnem ravnovesju zmogljivosti in elegance nenehno postavlja standarde v svojem tržnem razredu, njegova razvoj ter predanost inovacijam, razkošju in izjemni vozni izkušnji pa že več kot 40 let navdušujeta zahtevne voznike po vsem svetu.

Avtomobil razreda C v privlačni obliki ponuja le najboljše materiale, inovativne pogone in najnaprednejše tehnologije za udobje in varnost. Foto: Žiga Intihar

Prvak na številnih področjih

Podatek, ki razkrije natančnost izdelave in prefinjenost vožnje, je količnik zračnega upora (0,24 pri limuzini in 0,27 pri karavanu). Avtomobil razreda C se uvršča med aerodinamične prvake, kar se kaže tako v športno-elegantni obliki kot prefinjeni vožnji in majhni porabi goriva.

Serijsko je opremljen z visokozmogljivimi LED-žarometi, ki z obliko poudarjajo dinamičen videz sprednjega dela vozila ter zagotavljajo varnost in boljšo vidljivost. Najnaprednejši sistem žarometov Digital Light, ki ga poznamo že iz avtomobilov razreda S, je na voljo v sklopu dodatne opreme in je sestavljen iz treh izjemno zmogljivih LED-projektorjev, katerih svetloba se odbija in krmili več kot 1,3 milijona mikroogledal. Inovativna tehnologija žarometov se samodejno prilagaja različnim pogojem na cesti in zagotavlja še več udobja za voznike. Različne funkcije, kot je projiciranje varnostnih opozoril na cesto ali opozarjanje na večja gradbišča, se aktivirajo glede na okolico in druge udeležence v prometu, kar zagotavlja optimalno osvetlitev cestišča v vsaki prometni situaciji. Luči lahko z znakom opozorijo tudi na prekratko varnostno razdaljo, opozarjajo na ohranjanje smeri znotraj voznega pasu ali na vozila v mrtvem kotu.

Notranjost kot v razredu S

Pogled v kabino ponovno spominja na prestižni razred S. Voznikov prostor je povsem digitaliziran z naprednim inteligentnim in intuitivnim multimedijskim sistemom MBUX, ki z naravnim prepoznavanjem glasu zagotavlja popolnoma novo raven interakcije z vozilom. Avtomobil razreda C se tako spremeni v digitalno območje popolnega udobja. Sistem vas razume, prepozna vaše navade in se popolnoma prilagaja vašim potrebam.

Notranjost se s prostostoječim zaslonom instrumentne plošče in navpičnim zaslonom multimedijskega sistema MBUX zgleduje po prestižnem razredu S. Foto: Mercedes-Benz AG

Za posebno vzdušje med nočno vožnjo poskrbi napredna ambientalna osvetlitev kabine. Izbirate lahko kar med 64 različnimi odtenki barv, na cilj pa boste bolj umirjeni in spočiti prišli na račun naprednega sistema za udobje za vsa čutila, ki so ga pri Mercedes-Benz poimenovali Energizing Plus. Paket združuje celotni nabor vrhunske opreme z inovativno inteligenco. Usmerjeno vas poživlja in razvaja – za boljšo koncentracijo za volanom in nadvse prijetno vožnjo. S sedmimi različnimi programi udobja in privlačnimi dodatki, kot so masažni sedeži, na katerih prav vsak najde najudobnejši položaj sedenja.

Napredni sistemi vam pomagajo v zahtevnih situacijah na cesti

Najnovejši inteligentni asistenčni sistemi, privzeti iz limuzine razreda S, omogočajo podporo, razbremenitev in najvišjo stopnjo aktivne varnosti ter zadovoljijo tudi najzahtevnejše voznike, npr. sistem za ohranjanje smeri vožnje v prometnem toku na vseh vrstah cest, ne le na avtocesti, ali aktivni tempomat, ki prilagaja hitrost avtomobila glede na prometne znake ali podatke navigacije. Izpopolnjen je tudi parkirni asistent, ki zna brezhibno parkirati, tudi s prikolico.

Avtomobil razreda C je namenjen vsem, ki prisegajo na užitke v vožnji. Krmiljenje zadnjih koles v kombinaciji z bolj neposrednim volanskim mehanizmom omogoča še boljšo prilagodljivost in stabilnost. Poleg boljših voznih lastnosti pri večjih hitrostih krmiljenje zadnjih koles omogoča tudi boljšo okretnost pri manjših hitrostih, saj do 2,5-stopinjsko krmiljenje zmanjša obračalni krog za kar 43 centimetrov.

Standardna elektrifikacija

Avtomobil razreda C kaže velik napredek tudi pod motornim pokrovom. Pohvali se lahko s popolnoma elektrificirano motorno paleto. Vsi bencinski in dizelski motorji so namreč opremljeni z 48-voltno tehnologijo ter se uvrščajo med tako imenovane mehke hibride. Kaj to pomeni za uporabnike? Manjšo porabo goriva in dodatno moč, ko jo potrebujete. Pika na i so priključnohibridne različice, ki zahvaljujoč večji bateriji lahko prevozijo do sto kilometrov povsem na električni pogon.

Priljubljen zvezdnik je na voljo tudi v karavanski različici – za tiste, ki poleg vrhunskega udobja potrebujete še več prostornosti. Foto: Mercedes-Benz AG

