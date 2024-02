Preobrat pri Mercedesu? Ob nižjem dobičku ohladili električno strategijo.

Mercedes je precej ohladil svojo strategijo prehoda na električne avtomobile. Zdajšnji v ključnih prodajnih segmentih očitno niso konkurenčni, zato v Stuttgartu čakajo novo platformo in upajo na nižje stroške baterij. Konec desetletja napovedujejo kvečjemu polovični delež elektrificiranih in ne električnih mercedesov, bencinske različice bodo izdelovali še globoko v naslednje desetletje.

Mercedes-Benz je leta 2021 napovedal strategijo prehoda na prodajo le še električnih avtomobilov do konca desetletja in sicer tam, kjer bodo razmere na trgu to dovoljevale. Na včerajšnji predstavitvi poslovnih rezultatov za lansko leto pa je družba predstavila že precej prilagojeno strategijo. Leta 2030 bo ponudba elektrificiranih vozil, kamor seveda sodijo tudi hibridi, predvidoma predstavljala “le” 50 odstotkov vseh prodanih mercedesov.

Prilagojena strategija je rezultat tudi poslovnih izkazov za lansko leto, kjer mora uprava na čelu z Olo Källeniusom zagovarjati lanski upad dobička ob sicer rahlo povečanih prihodkih.

Mercedes-Benz je imel lani 153,2 milijardi evrov prihodkov (+ 2,1 %) in 19,7 milijarde evrov dobička pred obdavčitvijo. Dobiček je v primerjavi z letom 2022 zdrsnil za slabe štiri odstotke (-3,9 %).

Koncept električnega mercedesa CLA, ki bo prvo vozilo z nove platforme MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture). Foto: Mercedes-Benz

Bencinski gnani mercedesi tudi v prihodnjem desetletju

Zagotavljanje različnih vrst pogona, kamor bodo sodili tudi klasični motorji, bo del naše ponudbe še globoko v trideseta leta naslednjega desetletja, je bilo bistvo Mercedesovega poročila. Pri tem ni znano, ali bodo to klasični avtomobili na starejših platformah. Pri Mercedesu so namreč že napovedali, da bodo od leta 2025 razvijali le še električne platforme.

Lani je delež elektrificiranih vozil pri Mercedesu predstavljal 19,7 odstotka celotne prodaje. Polno električnih vozil so registrirali 240 tisoč, kar je bilo šele 12 odstotkov vse prodaje - ta je obsegala 2,4 millijona avtomobilov in kombijev.

V Stuttgartu čakajo predvsem novo platformo MMA in nižje stroške baterij

Za Mercedes je problematična trenutna arhitektura električnih avtomobilov, ki v najbolje prodajanih segmentih ne nudi vozil z dovolj nizkimi proizvodnimi stroški. Ti avtomobili obenem tudi težko konkurirajo na trgu.

Včeraj so tako spet poudarili naslednjo vstopno električno platformo MMA, ki bo nudila znaten tehničen preskok za cenejše električne mercedese. Vodstvo Mercedesa verjame, da se bodo stroški baterij “v nekaj letih” zmanjšali za 30 odstotkov.

Konkurenčne električne mercedese bodo v Stuttgartu potrebovali ne glede na potrebe Evrope, saj je za Mercedes eden ključnih trgov Kitajska. Tak avtomobil bo že prihodnje leto napovedali električni model CLA, ki bo prvi avtomobil z omenjene platforme MMA.