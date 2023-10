Mednarodni strokovnjaki: Žrtve Hamasa stare od treh mesecev do 90 let

Približno 200 zdravnikov, forenzičnih patologov, antropologov in drugih strokovnjakov z vsega sveta že več kot teden dni v vojaški bazi v Ramli poskuša identificirati trupla 1.400 žrtev Hamasovega pokola v Izraelu. Pretekli teden je vodstvo omenjene mednarodne ekipe stopilo pred novinarje v Izraelu z določenimi pojasnili.

Predstavili niso nobenih materialnih dokazov, kot so fotografije ali zdravstvena poročila o žrtvah. So pa pojasnili, da so morali za pomoč pri identificiranju trupel zaprositi strokovnjake z vsega sveta, saj je v Izraelu samo sedem forenzičnih patologov.

"Trenutno nam ni uspelo identificirati še 350 trupel," je po poročanju HuffPost za medije dejal vodja skupine Chen Kugel. Po njegovih besedah so žrtve stare od treh mesecev do 90 let.

"Veliko stvari sem videl v svoji 31-letni karieri, vendar take krutosti pa še ne," je dejal Kugel in poudaril, da so ubijalci očitno uživali v svojem početju. "Umore so tudi proslavljali," je še poudaril Kugel.

Pred novinarje so stopile tudi priče, ki so s svojimi zgodbami podkrepile ugotovitve forenzične ekipe, poroča Reuters. "Našli smo trupla brez rok in nog, brez glave. In da, našli smo tudi otroško truplo, ki so mu zdrobili glavo," je dejala ena izmed prič. Druga priča je potrdila, da so na mnogo truplih našli dokaze o posilstvih ter o mučenju pred usmrtitvijo.