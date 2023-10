Izraelska vojska pomotoma zadela nadzorno točko egiptovskih sil #vŽivo

BREAKING: Second convoy of 17 aid trucks enters Egyptian side of Rafah crossing, Egyptian media say.



Read more: https://t.co/WkGNdWxeJp



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/tpiPxgtEew — Sky News (@SkyNews) October 22, 2023 Poudarki dneva:

19.36 Po Evropi demonstracije v podporo Palestincem

V več evropskih mestih so danes potekale demonstracije v podporo Palestincem. O tovrstnih shodih danes med drugim poročajo iz Pariza, Bruslja in Sarajeva, v Londonu so množične demonstracije potekale v soboto, poročajo tuje tiskovne agencije.

18.51 Izraelska vojska pomotoma zadela nadzorno točko egiptovskih sil

Izraelska vojska je danes sporočila, da je blizu meje z območjem Gaze pomotoma zadela nadzorno točko egiptovskih sil. Egiptovska vojska je sporočila, da je bilo v incidentu lažje ranjenih več njenih pripadnikov, a ni navedla, koliko, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Med današnjimi napadi na območje Gaze je izstrelek iz izraelskega tanka pomotoma zadel nadzorni stolp egiptovske vojske. Pri tem so bili pripadniki egiptovske enote za nadzor meje lažje ranjeni," je pojasnil tiskovni predstavnik izraelske vojske. Dodal je, da v izraelski vojski incident blizu Kerem Šaloma obžalujejo in da o njem že poteka preiskava.

Egiptovska vojska je incident potrdila in navedla, da je bilo lažje ranjenih več egiptovskih vojakov. Njihovega števila ni navedla.

Nadzorna točka za trgovsko blago Kerem Šalom leži blizu tromeje med Egiptom, Izraelom in območjem Gaze.

16.12 Netanjahu svari Hezbolah pred vojno proti Izraelu

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je proiransko libanonsko gibanje Hezbolah danes posvaril, da bo naredilo "življenjsko napako", če bo začelo vojno proti Izraelu. Od začetka spopadov med Izraelom in palestinskim oboroženim gibanjem Hamas se je stanje zaostrilo tudi na izraelsko-libanonski meji, kjer se obstreljujejo izraelske sile in Hezbolah.

"Udarili ga bomo z močjo, ki si je ne morejo predstavljati in ki bo uničujoča za državo Libanon," je izjavil Netanjahu med obiskom vojakov na severu države blizu meje z Libanonom, kjer se spopadi med izraelskimi silami in pripadniki šiitskega gibanja Hezbolah nevarno zaostrujejo.

Izraelske oblasti so že v preteklih dneh in tudi danes zaradi stopnjevanja spopadov odredile evakuacijo prebivalcev naselij na severu države ob meji z Libanonom. Na območju so razporedili rezerviste in tanke. Mednarodna skupnost se boji širjenja konflikta v regiji in večje vpletenosti Hezbolaha, ki ga podpira Iran. Izraelska vojska je ob tem danes opozorila, da lahko Hezbolah z vse pogostejšimi napadi na Izrael Libanon potegne v vojno.

Od napadov Hamasa na Izrael 7. oktobra je na libanonski strani umrlo 29 ljudi, večinoma borcev Hezbolaha, pa tudi civilisti. Med temi je bil tudi novinar agencije Reuters. Izraelska vojska pa je poročala o štirih smrtnih žrtvah, vključno s tremi vojaki.

14.30 Iran svari ZDA, da bi razmere na Bližnjem vzhodu lahko ušle izpod nadzora

"Danes je regija kot sod smodnika (...) ZDA in njihov izraelski marionetni režim bi rad opozoril, da je, če ne bodo nemudoma končali zločinov proti človečnosti in genocida v Gazi, v vsakem trenutku vse mogoče in regija bo ušla izpod nadzora," je dejal Amir Abdolahian na skupni novinarski konferenci z južnoafriško zunanjo ministrico Naledi Pandor v Teheranu.

Minister je še opozoril, da ima "lahko kakršna koli napačna ocena v nadaljevanju konflikta, genocida, pokola in prisilne preselitve prebivalcev Gaze in Zahodnega brega resne posledice" za regijo in "zoper interese agresorskih držav", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Južnoafriška zunanja ministrica pa je pozvala mednarodno skupnost, naj "nameni veliko več pozornosti" usodi Palestincev v kontekstu "sramotnega napada" na Gazo.

Vodja iranske diplomacije je že prejšnji teden med obiskom libanonske prestolnice Bejrut, kjer se je srečal z vodjo proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah, opozoril ZDA, da morajo nadzorovati Izrael, če želijo preprečiti širjenje vojne v regiji.

Izraelske oblasti in ZDA se bojijo odprtja druge fronte na severu Izraela na meji z Libanonom, če bi se Hezbolah ob podpori Irana odločil za množično posredovanje po izbruhu spopadov med palestinskim skrajnim gibanjem Hamas in izraelskimi silami.

14.10 Proti Gazi drugi konvoj humanitarne pomoči

Drugi konvoj 17 tovornjakov s humanitarno pomočjo je vstopil na egiptovsko stran prehoda Rafa in se odpravlja proti Gazi, poročajo egiptovski mediji.

V soboto so vstop v Gazo dovolili 20 tovornjakom pomoči po isti poti.

Vodja humanitarne pomoči Združenih narodov Martin Griffiths je pred tem dejal, da je "pesimističen", da bo kakršna koli pomoč danes prispela v Gazo.

11.00 Izraelska vojska naj bi znova napadla letališči v Damasku in Alepu

V izraelskih napadih na letališči v Damasku in Alepu v Siriji je umrl najmanj en človek, še en je bil ranjen, so danes poročali sirski državni mediji, ki se sklicujejo na vojaške vire. V napadih je bila poškodovana letališka infrastruktura, zaradi česar je delovanje obeh glavnih letališč začasno prekinjeno.

Izraelska vojska je po poročanju sirske tiskovne agencije SANA v jutranjih urah izvedla zračni napad na letališči v Damasku in Alepu. Pri tem je umrl uslužbenec na letališču v Damasku, drugi pa je bil ranjen. Na obeh letališčih je bila poškodovana vzletno-pristajalna steza, je SANA izvedela iz vojaških krogov.

Sirsko ministrstvo za promet je sporočilo, da so bili zaradi tega leti preusmerjeni v Latakijo.

Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Londonu je potrdil napade in navedel, da je to že tretjič v desetih dneh, da je Izrael napadel letališče v Alepu.

Izraelske sile so že prejšnji teden izvedle napade na letališči v Damasku in Alepu in ju po sirskih navedbah poškodovale, zaradi česar je bilo njuno delovanje začasno onemogočeno.

Izrael pogosto obstreljuje sosednjo Sirijo. Napadi so usmerjeni predvsem na milice, ki jih podpira Iran, saj s tem želi preprečiti širjenje njegovega vpliva v regiji. V zadnjih dveh tednih so se okrepili, potem ko so pripadniki skrajnega palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra izvedli nepričakovan in silovit napad na Izrael.

9.30 Izrael ob meji z Libanonom evakuira še 14 krajev

Izraelske oblasti so zaradi stopnjevanja spopadov z borci šiitskega gibanja Hezbolah danes odredile evakuacijo prebivalcev 14 naselij na severu države ob meji z Libanonom.

Izraelska vojska je pred tem opozorila, da lahko Hezbolah z vse pogostejšimi napadi na Izrael Libanon potegne v vojno, poročajo tuje tiskovne agencije.

9.20 ZDA napovedale krepitev prisotnosti svoje vojske na Bližnjem vzhodu

ZDA so v soboto zvečer napovedale okrepitev svojih sil na Bližnjem vzhodu kot odgovor na nedavna zaostrovanja s strani Irana in njegovih zaveznikov v regiji.

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je sporočil, da bodo po vsej regiji namestili sistem protiraketne obrambe THAAD in več protiletalskih raketnih sistemov zemlja-zrak Patriot.

"Ti ukrepi bodo okrepili regionalna prizadevanja za odvračanje, povečali zaščito ameriških sil v regiji in prispevali k obrambi Izraela," je nadaljeval Austin. Dodal je, da bo še naprej ocenjeval potrebe po prisotnosti ameriške vojske v regiji in dodatnih sredstvih.

8. 52 Izrael izvedel raketni napad na Zahodni breg

Izraelske sile so prejšnjo noč izvedle raketni napad na mesto Dženin na Zahodnem bregu. Pri tem sta po navedbah palestinskih oblasti umrla dva človeka. Izraelska vojska trdi, da so ubili teroriste. Izraelske sile so tudi napovedale okrepitev napadov na območje Gaze, ljudi, ki so še vedno na severu te enklave, pa pozvale, naj se umaknejo na jug.

Izraelske oblasti so danes sporočile, da so bili v napadu v Dženinu ubiti teroristični agenti palestinskih skrajnih skupin Hamas in Islamski džihad, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tarča napada je bila mošeja, ki so jo po navedbah izraelske vojske teroristi uporabljali kot poveljniški center za načrtovanje napadov in kot oporišče za njihovo izvedbo.

Izraelska vojska je sporočila, da so od tam v zadnjih mesecih izvedli že več terorističnih napadov in pripravljali še enega. Podrobnosti o številu ubitih v napadu ali njihovi identiteti niso navedli.

Palestinsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da sta bila v napadu v Deninu ubita moška. Dodali so, da je bil drugje na Zahodnem bregu ponoči med vojaško racijo v Nablusu ubit Palestinec, še en pa je bil ustreljen v Tubasu.

Izraelske sile so pred napadom na Dženin napovedale, da bodo okrepile napade na območje Gaze, ki so jih začele po tem, ko je gibanje Hamas 7. oktobra vdrlo na ozemlje Izraela in po najnovejših podatkih izraelskih oblasti zajelo 212 talcev ter jih odpeljalo v Gazo. Ljudi, ki so kljub večkratnim opozorilom še vedno na severu te enklave, pa so pozvale, naj se umaknejo na jug.

Oblasti v Gazi, ki je pod nadzorom Hamasa, so danes sporočile, da je bilo v nočnih napadih na območje ubitih najmanj 55 ljudi in uničenih več kot 30 domov. Po njihovih navedbah je bilo od začetka vojne v izraelskih napadih v Gazi ubitih več kot 4.300 ljudi, večinoma civilistov. Na izraelski strani je bilo ubitih okoli 1.400 ljudi, prav tako večinoma civilistov.

Hamas je medtem z območja Gaze nadaljeval napade iz zraka na ozemlje Izraela. Po poročanju tujih tiskovnih agencij so danes tarča napadov naselja na jugu Izraela ob meji s palestinsko enklavo, kot je kibuc Nahal Oz. Tarča napadov je bil tudi obalni kraj Aškelon. Po navedbah časnika Times of Israel za zdaj ni poročil o ranjenih ali škodi. Sirene za nevarnost raketnega napada so se pred tem oglasile tudi v osrednjem delu Izraela, med drugim na širšem območju Tel Aviva.

Od začetka vojne med Izraelom in Hamasom je bilo po navedbah izraelske vojske z območja Gaze na Izrael izstreljenih kakih sedem tisoč raket. Več kot 550 jih je padlo na območje enklave, kjer so tudi povzročile smrtne žrtve, so še sporočili po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.