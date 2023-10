Prijeli 20-letnika, ki je grozil, da bo na shodu izvedel teroristični napad

Ljubljanski policisti so včeraj prejeli prijavo, da so organizatorji včerajšnjega javnega shoda še pred dogodkom prejeli pisne grožnje o izvedbi terorističnega napada na shodu. Policisti so tako še pred dogodkom prijeli 20-letnega državljana Slovenije. Shod je sicer potekal mirno, bodo pa policisti danes ob 14.uri podali izjavo za javnost, ki jo bomo spremljali tudi na Siol.net.

Policisti so glede na trenutne varnostne razmere po Evropi ter povečano stopnjo nevarnosti terorizma v teh dneh intenzivno zbirali informacije. Tako so v tem tednu prijeli tudi prijavo, da so organizatorji javnega shoda, ki je potekal v četrtek popoldne na Trgu republike v Ljubljani, že pred shodom prejeli pisne grožnje o izvedbi terorističnega napada na shodu.

Še pred shodom prijeli 20-letnega državljana Slovenije

Aktivnosti policije so takoj stekle in tako so policisti včeraj prijeli-20 letnega državljana Slovenije, ki je grozil s terorističnimi dejanji. Osumljenemu so odvzeli prostost zaradi suma storitve kaznivega dejanja terorizma. Glede na to, da aktivnosti predkazenskega postopka še potekajo, za zdaj več informacij ne morejo podati. Dodali so le, da osumljenega do zdaj še niso obravnavali za kazniva dejanja.

Shod je potekal mirno

Prav zaradi navedenih dejanj so bile aktivnosti za varovanje včerajšnjega javnega shoda močno povečane. Poudarili so, da je pomembno, da policisti vsem zagotovijo pravico do mirnega javnega zbiranja in združevanja.

Na shodu kršitev javnega reda in miru niso beležili, potekal je mirno, zbiranje informacij pa še poteka. V primeru ugotovljenih prekrškov ali drugih kaznivih ravnanj bodo ustrezno ukrepali.

Poziv vsem: Največ lahko naredimo skupaj



Aktivnosti policije potekajo neprestano, 24 ur na dan, sedem dni v tednu, in tako spremljamo, analiziramo in aktivno ukrepamo v vseh dogodkih, ki bi lahko pomenili kakršnokoli grožnjo. Vendar pa se moramo zavedati, da lahko za varnost v družbi največ naredimo skupaj. Zato prosimo vse, ki bi glede na trenutne razmere imeli kakršnekoli informacije o dogajanju v svoji okolici, ki jim povzroča vznemirjenje ali pa so jim okoliščine preprosto nenavadne, da o tem obvestijo policijo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.