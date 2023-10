Odprli mejni prehod Rafa med Egiptom in Gazo #vŽivo

Egyptian Trucks 🇪🇬 with humanitarian aid, including medicines, food and water have begun to pass through the Egyptian 🇪🇬 checkpoint in Rafah into GAZA pic.twitter.com/aytu4OcX5i — أحمدصالحAhmd Saleh (@iahmedsalih) October 21, 2023 Poudarki dneva:



9.28 Odprli mejni prehod Rafa med Egiptom in Gazo

Trucks with humanitarian aid, including medicines, have begun to pass through the Egyptian checkpoint in Rafah into the Gaza Strip.



20 trucks are expected to enter Gaza. pic.twitter.com/OkB9a8JN2v — Clash Report (@clashreport) October 21, 2023

Kot poroča Sky News, Egiptovska televizija v živo predvaja posnetke tovornjakov s humanitarno pomočjo, ki vstopajo v Gazo.

O tem, da bodo odprli mejni prehod ob 10. uri po lokalnem času (ob 9. uri po srednjeevropskem času), je sprva davi obvestilo ameriško veleposlaništvo v Izraelu. Kot je dodalo, ne vedo, koliko časa bo prehod odprt, poroča britanski BBC.

V konvoju pomoči je 20 tovornjakov, ki prevažajo zdravila, medicinsko opremo in omejeno količino hrane, so sporočili iz urada za medije Hamasa. Izrael naj bi sicer sprva dovolil vstop v enklavo le 20 tovornjakom, kar pa je po ocenah humanitarnih organizacij občutno premalo. ZN ocenjujejo, da bi moralo mejni prehod prečkati najmanj 100 tovornjakov.

Na odprtje mejnega prehoda se čaka že več dni. Na strani Gaze čakajo Palestinci in tuji državljani na možnost pobega iz enklave, ki jo dva tedna obstreljujejo izraelske sile. Na drugi strani pa se kopiči mednarodna pomoč za Gazo.

Na egiptovski strani je po poročanju BBC trenutno 175 tovornjakov s humanitarno pomočjo, ki po besedah generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa predstavljajo rešilno bilko in "razliko med življenjem in smrtjo za ljudi v Gazi".

9.00 Krepi se upanje na nove izpustitve talcev iz Gaze

Novico o izpustitvi ameriških talk iz rok palestinskega gibanja Hamas so svojci talcev in politiki sprejeli z olajšanjem. Pri uspehu je pomembno vlogo igral tudi Katar s svojimi vezami pri Hamasu. Obenem pa se sedaj krepi pritisk na Izrael, naj zamakne začetek kopenske ofenzive, da bi s tem dobili več časa za pogajanja glede izpustitve talcev.

Hamas je v petek izpustil prvi od okoli 200 zajetih talcev po napadu na Izrael pred dvema tednoma. Oče ene od talk je za časnik Boston Herald dejal, da sta se tako najhujša dva tedna njegovega življenja spremenila v najboljši dan. Njegova hčerka se počuti dobro, je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Katar je pri tem igral ključno vlogo, je v petek sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Pri tem se je zavzel za nadaljnjo podporo Katarju pri nadaljnjih pogajanjih glede usode talcev.

Pomembno vlogo je igral tudi Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC), ki je v petek sporočil, da so pri posredovanju izpostavili svojo vlogo kot nevtralnega akterja med sprtima stranema. Znova so pozvali tudi k izpustitvi vseh preostalih talcev, k pomoči pri temu pa so ICRC pozvali tudi svojci talcev.

Izraelska vojska je na Telegramu opozorila, da čeprav se Hamas sedaj predstavlja, kot da je talki izpustil iz humanitarnih razlogov, je v resnici to "moderna teroristična organizacija, ki prav sedaj dojenčke, otroke, ženske in starejše zadržuje v Gazi kot talce in še naprej izvaja zločine proti človeštvu". Kot so pojasnili, je večina zajetih talcev, ki so različnih narodnosti, še živih.

Ameriški predsednik Joe Biden je medtem že govoril z izpuščenima talkama, mamo in hčerko Judith Tai Raanan in Natalie Shoshana Raanan. Izrazil jima je podporo ameriške vlade. Ameriški državni sekretar Antony Blinken pa je spomnil, da še vedno pogrešajo 10 ameriških državljanov, ki bi lahko bili med preostalimi talci. "Vsakega od njih bi morali izpustiti," je pozval.

8.05 Biden ocenil, zakaj je Hamas napadel Izrael

Ameriški predsednik Joe Biden je v petek na sprejemu za zbiranje sredstev za svojo predsedniško kampanjo v Washingtonu dejal, da je Hamas napadel Izrael zato, da prepreči normalizacijo odnosov Izraela s Savdsko Arabijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Biden je dejal, da je bil eden od razlogov za napad Hamasa to, da je Savdska Arabija nameravala vzpostaviti diplomatske odnose z Izraelom, s čimer bi se Bližnji vzhod po prepričanju Bidna združil.

Normalizacija odnosov med Izraelom in Savdsko Arabijo naj bi se res pripravljala, vendar pa so spopadi to preprečili, pojasnjuje AFP.

Pripadniki Hamasa so 7. oktobra iz Gaze napadli Izrael, ubili 1.400 ljudi in zajeli okrog 200 talcev, Izrael pa je odgovoril z blokado Gaze in bombardiranjem, v katerem je umrlo že skoraj 4.200 ljudi, pripravlja pa se na kopensko ofenzivo. Spopad grozi, da bi se lahko razširil po regiji Bližnjega vzhoda.

7.50 Francoski obveščevalci: Bolnišnico v Gazi zadela palestinska raketa

Eksplozija v bolnišnici v Gazi ni bila posledica izraelskega zračnega napada, ampak jo je verjetno povzročila okvarjena palestinska raketa, je sporočila francoska vojaška obveščevalna služba (DRM).

Palestinski uradniki so sporočili, da je bilo v torkovi eksploziji v bolnišnici Al Ahli al Arabi ubitih 471 ljudi.

Ministrstvo za zdravje v Gazi je za napad obtožilo Izrael, Izrael pa trdi, da je eksplozijo povzročila "spodletela" izstrelitev rakete skrajnežev.

"Nič nam ne omogoča, da bi lahko trdili, da gre za izraelski napad. Najverjetnejši scenarij je palestinska raketa," je sporočila DRM.

7.15 Egipt bo gostil vrh za mir na Bližnjem vzhodu

Egipt bo danes, dva tedna od na novo vzplamtelega nasilja med Izraelom in gibanjem Hamas, gostil t. i. vrh za mir, ki se ga bodo udeležili številni voditelji in visoki predstavniki držav. Gostitelj, egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi, naj bi želel med drugim preprečiti stopnjevanje konflikta v regionalno krizo.

Vrha za mir se bodo poleg gostitelja med drugim udeležili palestinski predsednik Mahmud Abas, jordanski kralj Abdulah II., turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres med obiskom prehoda Rafa. Foto: Reuters Tam bodo tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres ter predsednik Evropskega sveta Charles Michel in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Udeležbo je potrdilo še več evropskih politikov, med njimi španski premier Pedro Sanchez, italijanska premierka Giorgia Meloni in nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock.

Na seznamu povabljenih pa ni izraelskih predstavnikov. Kot so dejali na izraelskem zunanjem ministrstvu, niso niti povabljeni niti ne bi sodelovali. Na srečanju ne bo niti predstavnikov ZDA in Irana.

Izrael je ob tem ukazal blokado Gaze, ki se spopada s hudim pomanjkanjem osnovnih potrebščin. Po tem ko v petek kljub pričakovanjem še niso odprli prehoda Rafa, upajo, da bi se to lahko zgodilo še danes oz. ta konec tedna, s čimer bi lahko enklavo iz Egipta dosegla nujno potrebna pomoč.