Pozabljena Ukrajina? ZDA pošiljko orožja, namenjenega v Kijev, preusmerila v Izrael. #vŽivo

Pentagon namerava Izraelu poslati na desettisoče topniških granat kalibra 155 milimetrov, ki so bile prej namenjene Ukrajini.

7.11 Pentagon namesto Ukrajincem desettisoče topniških granat namenja Izraelcem

Pentagon namerava iz zalog za nujne primere Izraelu poslati na desettisoče 155-milimetrskih topniških granat, ki so bile prej namenjene Ukrajini, so za Axios povedali trije izraelski uradniki.

Izraelske obrambne sile (IDF) in izraelsko obrambno ministrstvo so namreč ameriškim kolegom sporočili, da nujno potrebujejo topniške granate za pripravo na kopensko invazijo na Gazo in zaradi morebitnega stopnjevanja vojne Hezbolaha, navajajo izraelski uradniki.

Obenem ameriški uradniki nakazujejo, da preusmeritev granat, namenjenih Ukrajini, ne bo imela neposrednega vpliva na zmožnost Ukrajine za boj proti ruskim enotam.

Kot piše Axios, trenutno ni mogoče oceniti, kako bi morebitna eskalacija vojne, ki bi jo povzročil Hezbolah ob izraelsko-libanonski meji, vplivala na ameriško vojaško dobavo Ukrajini.

Od začetka leta 2023 so ZDA začele v Ukrajino pošiljati topniške granate kalibra 155 milimetrov iz lastnih zalog, ki jih po prejšnjem dogovoru hranijo v Izraelu.

Takrat je izraelska vojska takratnemu premierju Yairu Lapidu in takratnemu obrambnemu ministru Bennyju Gantzu povedala, da trenutno ni scenarija, po katerem bi Izrael potreboval nujno dobavo granat.

Vse se je spremenilo 7. oktobra, so sporočili izraelski uradniki. Opozoriti je treba, da ima dostop do skladišč orožja samo ameriško vojaško osebje. Po dogovoru med državama lahko Izrael uporabi strelivo v primeru vojnega scenarija, kratkoročno pa z odobritvijo ZDA.