O čem se bodo v Washingtonu dogovorile ZDA in EU?

Današnji vrh je priložnost za pregled tesnega čezatlantskega partnerstva in področij sodelovanja znotraj partnerstva, so zapisali v Evropski komisiji ter dodali, da so ZDA tesna in podobno misleča partnerica EU. Tako ZDA kot EU so zavezane mednarodnemu pravu, učinkovitemu multilateralizmu in demokratičnim vrednotam.

Vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu

Na letošnjem vrhu v ameriškem glavnem mestu bodo podrobneje preučili sodelovanje EU in ZDA pri obrambi Ukrajine pred ruskim napadom.

Zagotovo bo na dnevnem redu tudi bližnjevzhodna kriza, ki se je znova zaostrila 7. oktobra po napadu pripadnikov Hamasa na izraelske civiliste in vojake na jugu Izraela. Po palestinskem napadu je začel Izrael napadati cilje v Gazi in zbirati vojsko okoli te palestinske enklave ob Sredozemskem morju.

Teme vrha EU-ZDA o prihodnosti

Na vrhu v Washingtonu bodo razpravljali tudi o sodelovanju med EU in ZDA pri naslednjih temah:

globalno gospodarstvo s čisto energijo,

varne in odporne dobavne verige,

digitalna infrastruktura,

umetna inteligenca in

gospodarska odpornost.

EU in ZDA so že dolga leta v sporu zaradi jekla in aluminija. Ta traja že vse od odločitve takratnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa leta 2018, da uvede carine na uvoz jekla in aluminija iz EU. Unija je v odgovor napovedala carine na uvoz tobaka, koruze in riža iz ZDA.



Biden in von der Leynova sta jeseni 2021 začasno uredila to vprašanje. Konec tega meseca se izteče rok, ki sta si ga strani zadali za sklenitev celovitega dogovora. Če jima to ne bo uspelo, bi lahko znova uvedli carine.



Valdis Dombrovskis, izvršni podpredsednik komisije, pristojen za trgovino, je v torek dejal, da pogajanja še potekajo in da ne more govoriti o podrobnostih. "Dosežen je bistven napredek, vendar obenem ostajajo razlike, ki jih moramo še premostiti," je povedal.



Bruselj si po njegovih besedah prizadeva tudi za sklenitev sporazuma o kritičnih surovinah, v okviru katerega bi za EU veljale določene izjeme v povezavi z ameriško zakonodajo za znižanje inflacije. Namen te zakonodaje je spodbujanje razvoja zelenih tehnologij v ZDA, na kar je sicer komisija odgovorila s svojimi predlogi, namenjenimi spodbujanju konkurenčnosti evropskega gospodarstva.



Vir: STA