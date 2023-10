V Gazo prispel drugi konvoj s humanitarno pomočjo #vŽivo

Ključni dogodki dneva:



6.10 Zunanji ministri EU predvsem o dogajanju na Bližnjem vzhodu

6.03 V Gazo prispelo 17 tovornjakov s humanitarno pomočjo, potrebovali bi jih vsaj 100

6.10 Zunanji ministri EU predvsem o dogajanju na Bližnjem vzhodu

Zunanji ministri članic EU so o dogajanju na Bližnjem vzhodu razpravljali že na izrednem neformalnem zasedanju nekaj dni po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra, na katerega je izraelska vojska odgovorila z napadi na palestinsko enklavo Gaza. Tedaj so obsodili Hamasov napad in podprli pravico Izraela do obrambe, a ob upoštevanju mednarodnega humanitarnega prava.

To stališče so nato po ne povsem usklajenih izjavah predstavnikov EU v skupni izjavi ponovili še voditelji držav članic.

Zdaj je stališče unije po navedbah visokega uradnika EU jasno določeno, tako da se bodo ministri danes posvetili predvsem razpravi o preprečevanju širjenja konflikta v regiji, o zaščiti civilistov ter o prizadevanjih za izpustitev talcev, ki jih je zajel Hamas.

Viri pri EU ob tem poudarjajo, da četudi so spopadi na Bližnjem vzhodu v javnih razpravah nekoliko zasenčili rusko agresijo na Ukrajino, to ne velja za politiko Evropske unije.

6.03 V Gazo prispelo 17 tovornjakov s humanitarno pomočjo, potrebovali bi jih vsaj 100

Na območje Gaze je preko prehoda Rafa na meji z Egiptom včeraj prispel drugi konvoj vozil s humanitarno pomočjo za tamkajšnje prebivalce. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je v njem 17 tovornjakov, med njimi tudi šest cistern z gorivom. Združeni narodi sicer še niso potrdili, da je v palestinsko enklavo prispelo tudi gorivo.

V drugem konvoju sta poleg goriva, ki ga na območju med drugim nujno potrebujejo za generatorje za električno energijo, domnevno tudi medicinska oprema in hrana.

Agencija ZN za palestinske begunce (UNRWA) opozarja, da bo na območju Gaze v treh dneh zmanjkalo goriva. "Brez goriva ne bo vode, ne bodo delovale bolnišnice in pekarne. Brez goriva pomoč ne bo dosegla številnih civilistov, ki jo nujno potrebujejo. Brez goriva ne bo humanitarne pomoči," je dejal generalni komisar UNRWA Philippe Lazzarini.

Vse vpletene strani je pozval, naj nemudoma dovolijo dobavo goriva na območje Gaze in zagotovijo dosledno uporabo goriva.

Prvi konvoj 20 tovornjakov s humanitarno pomočjo je v enklavo prek prehoda Rafa vstopil v soboto. Humanitarna pomoč je nujna, ker je Izrael zaradi vojne s palestinskim skrajnim gibanjem Hamas uvedel popolno blokado območja in že skoraj dva tedna ne dovoli oskrbe enklave z vodo, hrano, osnovnimi potrebščinami, elektriko in gorivom.

Združeni narodi sicer opozarjajo, da bi območje Gaze z 2,3 milijona prebivalcev, ki je zaradi vojne med Izraelom in Hamasom na robu humanitarne katastrofe, potrebovalo najmanj sto tovornjakov humanitarne pomoči dnevno.