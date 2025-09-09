Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
9. 9. 2025,
20.10

Osveženo pred

55 minut

Torek, 9. 9. 2025, 20.10

55 minut

Macron za novega premierja imenoval obrambnega ministra Lecornuja

Emmanuel Macron je imenoval že petega novega premierja v manj kot dveh letih.

Emmanuel Macron je imenoval že petega novega premierja v manj kot dveh letih.

Foto: Reuters

Francoski predsednik Emmanuel Macron je za novega premierja imenoval dosedanjega obrambnega ministra Sebastiena Lecornuja, je nocoj sporočila Elizejska palača. Na položaju bo nasledil Francoisa Bayrouja, ki je danes odstopil, potem ko parlament v ponedeljek ni podprl zaupnice njegovi vladi.

Elizejska palača je po ponedeljkovem glasovanju sporočila, da bo Macron v naslednjih dneh imenoval novega premierja – že petega v manj kot dveh letih.

Bayrou se je za glasovanje o zaupnici odločil po mesecih nesoglasij glede novega proračuna, s katerim je želela vlada močno zarezati v porabo.

V nagovoru poslancem pred glasovanjem je izpostavil skrb vzbujajoče stanje na področju javnih financ in zagovarjal napovedi drastičnih proračunskih rezov, ki bi znašali skoraj 44 milijard evrov. Večine poslancev ni prepričal – podporo so mu v parlamentu, razdeljenem na tri politične bloke, odrekli tako na levici kot skrajni desnici.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je za novega premierja imenoval dosedanjega obrambnega ministra Sebastiena Lecornuja.

