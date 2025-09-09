Francoski predsednik Emmanuel Macron je za novega premierja imenoval dosedanjega obrambnega ministra Sebastiena Lecornuja, je nocoj sporočila Elizejska palača. Na položaju bo nasledil Francoisa Bayrouja, ki je danes odstopil, potem ko parlament v ponedeljek ni podprl zaupnice njegovi vladi.

Elizejska palača je po ponedeljkovem glasovanju sporočila, da bo Macron v naslednjih dneh imenoval novega premierja – že petega v manj kot dveh letih.

Bayrou se je za glasovanje o zaupnici odločil po mesecih nesoglasij glede novega proračuna, s katerim je želela vlada močno zarezati v porabo.

V nagovoru poslancem pred glasovanjem je izpostavil skrb vzbujajoče stanje na področju javnih financ in zagovarjal napovedi drastičnih proračunskih rezov, ki bi znašali skoraj 44 milijard evrov. Večine poslancev ni prepričal – podporo so mu v parlamentu, razdeljenem na tri politične bloke, odrekli tako na levici kot skrajni desnici.

