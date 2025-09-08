Francoski poslanci na današnjem glasovanju niso podprli zaupnice vladi premierja Francoisa Bayrouja, ki naj bi v torek podal odstopno izjavo predsedniku Emmanuelu Macronu. Padec vlade še poglablja politično krizo, kako bo ravnal Macron, pa za zdaj še ni znano, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Francoski predsednik Emmanuel Macron bo "v naslednjih nekaj dneh" imenoval novega premierja, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz Elizejske palače.

Francoski poslanci so s 194 glasovi za zaupnico in 364 proti v skladu s pričakovanji zrušili vlado premierja Bayrouja, ki se bo tako po nekaj manj kot devetih mesecih moral posloviti s položaja.

Macron se bo zdaj moral odločiti, ali bo za premierja znova imenoval Bayrouja, izbral novega premierja – že petega v nekaj manj kot dveh letih – ali pa bo razpustil parlament in razpisal predčasne parlamentarne volitve, k čemur je danes pozvalo več predstavnikov opozicije.

Obtožil opozicijo, da z rušenjem vlade poskuša državo pahniti v kaos

Bayrou je glasovanje o zaupnici za danes napovedal po več mesecih nesoglasij glede novega proračuna, s katerim je želela vlada močno zarezati v porabo.

V današnjem nagovoru poslancem pred glasovanjem je znova izpostavil zaskrbljujoče stanje na področju javnih financ in zagovarjal svoje napovedi drastičnih proračunskih rezov, ki bi znašali skoraj 44 milijard evrov.

Menil je tudi, da bodo največjo ceno za prekomerno zadolževanje Francije plačali mladi, in obtožil opozicijo, da z rušenjem vlade poskuša državo pahniti v kaos.

Podporo so mu v parlamentu, razdeljenem na tri politične bloke, odrekli tako na levici kot skrajni desnici.

Od skupno 589 poslancev se jih je 573 udeležilo glasovanja, 558 pa jih je oddalo svoj glas, medtem ko se jih je 15 vzdržalo, navaja spletni portal BFMTV.

Predstavniki opozicije, med njimi vodja poslanske skupine skrajno desnega Nacionalnega zbora (RN) Marine Le Pen in predstavnik leve Nepokorne Francije (LFI) Jean-Luc Melenchon, so bili v nagovorih zlasti kritični do Macrona in ga obtožili, da je on tisti, ki je zakuhal trenutno situacijo in politično krizo v državi.

Melenchon je medtem po glasovanju na omrežju X znova pozval k odstopu predsednika države. Macron je podobne pozive v zadnjih mesecih že večkrat zavrnil in kljub težavam vztraja, da bo ostal na položaju do konca svojega mandata leta 2027.

Francija znova v politični krizi

Francija se je tako znova znašla v politični krizi. Nestabilne razmere v državi vztrajajo vse od julija lani, ko je Macron po uspehu skrajne desnice na evropskih volitvah razpisal predčasne volitve, ki so francoski parlament praktično privedle v brezizhoden položaj.

Ob padcu Bayroujeve vlade se v Franciji obetajo tudi demonstracije – v sredo naj bi potekal protest s podporo skrajne levice in nekaterih sindikatov, za 18. september pa je napovedana obsežna stavka, ki so jo podprli največji sindikati v državi.

Macron bo v naslednjih dneh imenoval novega premierja

Francoski predsednik Emmanuel Macron bo "v naslednjih nekaj dneh" imenoval novega premierja, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz Elizejske palače, potem ko parlament na današnjem glasovanju ni podelil zaupnice vladi pod vodstvom Francoisa Bayrouja.

Emmanuel Macron bo v naslednjih dneh imenoval novega premierja. Foto: Reuters

Bayrou bo v torek podal odstopno izjavo predsedniku Macronu, ki je že nocoj napovedal, da bo v nekaj dneh imenoval novega premierja, navaja AFP.

Francoski predsednik z imenovanjem novega premierja tako ne bo upošteval pozivov opozicije, med njimi vodje poslanske skupine skrajno desnega Nacionalnega zbora (RN) Marine Le Pen, ki so danes med razpravo pred glasovanjem zahtevali razpustitev parlamenta in razpisu predčasnih volitev.