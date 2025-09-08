Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Francija v pričakovanju padca vlade pred politično krizo

Francois Bayrou, francoski premier, predsednik vlade, Francija | Franciji se obeta nova politična kriza, napovedujejo tudi proteste. na fotografiji francoski premier Bayrou.

Franciji se obeta nova politična kriza, napovedujejo tudi proteste. na fotografiji francoski premier Bayrou.

Foto: Reuters

Francoski parlament danes po pričakovanjih ne bo izglasoval zaupnice vladi premierja Francoisa Bayrouja, ki je ne podpirata niti skrajna desnica niti levica.

Bayrou, ki je na položaju od decembra lani, je glasovanje o zaupnici sklical po več mesecih nesoglasij glede novega proračuna, s katerim želi vlada močno zarezati v porabo. Podporo so mu v parlamentu, razdeljenem na tri politične bloke, odrekli tako na levici kot skrajni desnici, zaradi česar je njegov padec skoraj neizbežen.

Macron se bo v tem primeru moral odločiti, ali bo ponovno imenoval Bayrouja, izbral novega premierja - že sedmega v času njegovega predsedovanja - ali razpisal predčasne volitve. Možnost lastnega odstopa je medtem že večkrat izključil.

Javnomnenjska raziskava družbe Odoxa za francoski časnik Le Figaro je sicer v četrtek pokazala, da približno 64 odstotkov Francozov podpira odstop predsednika. Ob tem jih nekaj več kot polovica želi nove parlamentarne volitve, le 42 odstotkov pa imenovanje novega premierja.

Ob vse hujši politični krizi se v Franciji obetajo tudi demonstracije - v sredo naj bi potekal protest s podporo skrajne levice in nekaterih sindikatov, za 18. september pa je napovedana obsežna stavka, ki so jo podprli največji sindikati v državi.

Macron naj bi sicer po navedbah portala Politico želel že pred 18. septembrom imenovati novega premierja, da bi preprečil hujše posledice.

protesti kriza Francija glasovanje premier vlada
