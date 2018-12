Macron: Pri protestih gre za nasprotovanje republiki

Ob tem je poudaril, da se razprava o davkih s poslanci, predstavniki sindikatov in državljani ne sme spremeniti v oblikovanje novih davkov ali zvišanje primanjkljaja. "Našim otrokom nočemo pustiti dolga, ki ga ni mogoče nadzorovati, in otežiti njihove kupne moči. To je edina moja zahteva," je dejal Edouard Philippe.

Premier napovedal šestmesečni moratorij na dvig trošarin na gorivo

Francoski premier je v torek napovedal šestmesečni moratorij na dvig trošarin na gorivo, predviden za 1. januar 2019. S tem je želel pomiriti tako imenovano gibanje rumenih jopičev, ki že več tednov organizira proteste proti visokim cenam goriva. Njihove demonstracije so se pretekli konec tedna v Parizu spet sprevrgle v izgrede.

Francoski premier Edouard Philippe je v torek napovedal šestmesečni moratorij na dvig trošarin na gorivo. Foto: Reuters

Moratorij je bila glavna zahteva gibanja rumenih jopičev, ki že več tednov protestira proti visokim cenam goriva. V soboto se je na ulicah francoskih mest zbralo več kot sto tisoč protestnikov, pri čemer so v Parizu izbruhnili izgredi in spopadi s policijo. Policija je aretirala več kot 400 protestnikov. Zaradi poškodb so morali v bolnišnicah oskrbeti več kot 160 ljudi. Kljub moratoriju so napovedali, da bodo na ulice odšli tudi v soboto.

Macron: Gre za nasprotovanje republiki

Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob tem pozval politike, sindikate in delodajalce, naj ljudi pozovejo k mirnim protestom. "Kaj takega se v državi še ni dogajalo," je predsednikove besede povzel tiskovni predstavnik vlade Benjamin Griveaux. Na seji vlade je predsednik dejal, da "ne gre več za nasprotovanje politiki, ampak za nasprotovanje republiki".

Proteste, ki se bodo zgodili prihodnji teden, je medtem napovedalo tudi največje združenje francoskih kmetov. Motijo jih predvsem nova pravila, kot je na primer to, da morajo napovedati, kdaj bodo uporabili pesticid glifosat.