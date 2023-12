Macron me ne pokliče več, pravi Putin #vŽivo

Poudarki dneva:



7.42 Macron me ne pokliče več, pravi Putin

Vladimir Putin pravi, da je francoski predsednik Emmanuel Macron z njim prekinil vse vezi, vendar je ruski predsednik pustil odprta vrata za ponovno vzpostavitev odnosov.

Pred vojno v Ukrajini se je Macron predstavljal kot posrednik med Zahodom in Rusijo. Francoski predsednik je odpotoval v Moskvo nekaj tednov pred rusko invazijo v zadnjem poskusu deeskalacije napetosti, piše Politico.

Fotografije Macrona, ki sedi na nasprotnem koncu dolge mize v Kremlju, so postale meme, ki so ga delili po internetu, in zlovešča napoved Putinove nepripravljenosti na pogajanja. V četrtek ga je med letno tiskovno konferenco in dogodkom neposredna linija z Vladimirjem Putinom novinar francoskega kanala TF1 vprašal o njegovem trenutnem odnosu z Macronom.

Putin je dejal, da sta imela dokaj dobre delovne odnose in da je pripravljen na nadaljnje sodelovanje s Francijo pri dvostranskih in globalnih vprašanjih, a je dodal: "V nekem trenutku je francoski predsednik prekinil razmerje. Tega nisva storila midva, nisem bil jaz. On je. Če bo pokazal zanimanje, smo mi pripravljeni. Če ne, se bomo že znašli. Imamo še druge stvari za narediti."