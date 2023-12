Robert Golob in Emmanuel Macron sta se v Parizu srečala pred nocojšnjim vrhom EU – Zahodni Balkan in vrhom EU, ki se bo začel v četrtek in na katerem bo ena od osrednjih tem širitev Unije.

Robert Golob in Emmanuel Macron sta se v Parizu srečala pred nocojšnjim vrhom EU – Zahodni Balkan in vrhom EU, ki se bo začel v četrtek in na katerem bo ena od osrednjih tem širitev Unije. Foto: Guliverimage

Slovenija in Francija sta odločeni podpirati Ukrajino, kolikor dolgo bo treba, je ob začetku današnjega srečanja s premierjem Robertom Golobom v Parizu dejal francoski predsednik Emmanuel Macron. Voditelja sta ponovila podporo širitvi EU in ob tem poudarila pomen istočasnih notranjih reform Unije.

Državi sta "odločeni podpirati Ukrajino tako dolgo, kot bo treba, na vojaškem, gospodarskem, humanitarnem in diplomatskem področju, saj gre za našo skupno evropsko varnost in spoštovanje mednarodnega reda, ki temelji na pravu in skupnih vrednotah", je dejal Macron in pred vrhom EU voditelje pozval, naj potrdijo "celovito in trajno podporo Ukrajini".

Macron in Golob sta se srečala pred nocojšnjim vrhom EU – Zahodni Balkan in vrhom EU, ki se bo začel v četrtek in na katerem bo ena od osrednjih tem širitev Unije. Macron je priznal, da gre za odločilne pogovore, pomembne tudi za države članice. Prav zato istočasno potekajo pogovori o reformi Unije, je dejal.

Da so potrebne notranje reforme Unije – tudi glede procesa odločanja –, če naj bo širitev uspešna, je menil tudi Golob. Priznal je pomen širitve Evropske unije na Ukrajino, Moldavijo in Gruzijo, ne gre pa po njegovih besedah pozabiti na Zahodni Balkan.

Golob je kot temo njunih pogovorov izpostavil tudi bližnjevzhodno krizo in izrazil zadovoljstvo, da sta obe državi podprli zadnjo resolucijo Generalne skupščine ZN, ki je v torek zahtevala takojšnjo prekinitev ognja v Gazi. Kot je dejal, je ustavitev spopadov edina prava pot naprej.

Voditelja sta napovedala razpravo tudi o drugih temah, ki bodo napolnjevale po besedah Goloba "težek, a pomemben" vrh, vključno z migracijami, obrambno strategijo in večletnim finančnim okvirjem. Kot je glede migracij dejal Golob, je mogoče rešitve na tem področju najti le s skupnim delovanjem, EU pa bo morala po njegovem prepričanju temu nameniti več pozornosti.

Na področju dvostranskega sodelovanja med državama sta voditelja potrdila odlične odnose. Macron je ob tem izpostavil pripravo novega akcijskega načrta sodelovanja med državama, v okviru katerega bosta Slovenija in Francija dorekli strateško sodelovanje v prihodnjih štirih letih na političnem, diplomatskem, kulturnem, raziskovalnem in gospodarskem področju.

Danes se bosta po njegovih besedah posvetila krepitvi sodelovanja na področju energije, transporta, industrije in obrambe. Macron je Sloveniji tudi čestital za izvolitev za nestalno članico Varnostnega sveta ZN, kjer računa na skladnost stališč med državama.