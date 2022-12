Macola za Evropski parlament #video

"Ne vem, po kakšnih zakonih deluje Evropski parlament, toda v skladu z našo, rusko zakonodajo je Evropski parlament od danes naprej razpuščen," je Strasbourgu sporočil 61-letni Jevgenij Prigožin, Putinov prijatelj, ki je v sovjetskih časih v zaporu presedel devet let zaradi ropa, kot ustanovitelj in idejni vodja Wagnerja pa ima na vesti zločine, za katere bi na vsakem neodvisnem sodišču dobil dosmrtno kazen. Toda ker je razpustitev parlamenta proces, ki lahko traja, kot sam pravi, je za ta vmesni čas evropskim parlamentarcem pripravil naravnost šokantno darilo, ki ga je pokazal tudi na posebej za to priložnost posnetem videu (ogledate si ga lahko zgoraj).

Na njem sta dva moška s kovčkom za violino. Toda ko ga odpirata, v njem ni glasbila, ampak macola z okrvavljenim ročajem. Namig je seveda jasen. Kdor podrobneje pozna wagnerjevce, ki jim v žargonu pravijo tudi muzikanti in orkester, dobro ve, za kaj gre. Macola je namreč s časom postala priljubljeno orožje Prigožinovih rabljev. Na kovini je lepo viden vgravirani znak ČVK Vagner. Kratica ČVK (častnaja vojena kompanija) v ruščini pomeni zasebno vojaško podjetje, ki ponuja različne "komercialne in specializirane storitve". In na videu se seveda lepo vidi tudi prizor z enega prejšnjih posnetkov iz Sirije leta 2017.

Takrat je za morilce iz Wagnerja – skupina je dobila ime po Wagnerju, najljubšem Hitlerjevem skladatelju – izvedel ves svet. Video iz Sirije je bil posnet v okolici Homsa. Kaj se je v resnici dogajalo, so dve leti kasneje razvozlali novinarji Nove Gazete. Časnik, za katerega je nekoč delala Ana Politkovska, urednik Dmitrij Muratov pa je lani dobil Nobelovo nagrado za mir, je v Rusiji prepovedan, tako da zdaj izhaja v Rigi.

Jevgenij Prigožin je prek Wagnerja in povezav z Vladimirjem Putinom postal eden najvplivnejših ruskih oligarhov in politikov. Foto: Reuters

Na videu je posneta javna usmrtitev Sirca Mohameda Tahe al Abdula, ki je pobegnil iz Al Asadove vojske in potem padel v roke Wagnerja, ki se je boril na strani sirskega diktatorja. Pokončali so ga z macolo. Podobna zgodba se je ponovila letos, ko so se na povsem enak način znesli nad ruskim državljanom Jevgenijem Nužinom, ki se je kot prostovoljec pridružil plačancem Wagnerja, a je potem padel v roke ukrajinske vojske in javno kritiziral rusko agresijo nad Kijevom. Njegove izjave si je takrat ogledalo več deset milijonov ljudi po vsem svetu. Toda ko sta se strani dogovorili za izmenjavo ujetnikov, so Nužina vrnili v Rusijo, kjer so ga potem wagnerjevci, tako kot Sirca, kot izdajalca brez vsakršnega obotavljanja brutalno pokončali z macolo. In tudi to smrt posneli. Jevgenij Prigožin nobenega od umorov ni priznal, je pa oba videa razglasil za "prekrasno režisersko raboto".

Jevgenij Prigožin, ki je po prihodu iz zapora leta 1990 začel prodajati hot doge (rubljev je bilo toliko, da jih mama sploh ni mogla prešteti, se je takrat hvalila), kasneje pa ustanovil podjetje za dostavo hrane Concord in z njim dobil dobre posle v Kremlju, je do letos prikrival svoje povezave z Wagnerjem. Tiste, ki so ga povezovali s to paravojaško skupino, je celo tožil. Zaradi sankcij Evropske unije se je pritožil tudi na sodišče v Luksemburgu in seveda izgubil tožbo. Toda letos je končno le priznal, da je Wagner njegovo dete. Ustanovljen je bil leta 2014. Njegova prva vojna je bila – Donbas.

Kasneje so njegovi najemniki, vseh je že blizu deset tisoč, začeli delovati tudi v Siriji, Libiji in na afriških tleh. Najodločneje v Srednjeafriški republiki, kjer so preprečili državni udar, kot pravi Prigožin, a v resnici so ga pravzaprav sami sprovocirali. Prigožin je o vojaški dejavnosti svojih plačancev posnel najmanj dva filma. Tisti o epopeji v Srednjeafriški republiki se imenuje Turist, premiera pa je bila na nogometnem stadionu v prestolnici Bangui ...

Wagner je postal nekakšna zaščitna blagovna znamka zločinov in grozodejstev, ki jih Putinova vojska počne zunaj ruskih meja. Po podatkih, ki so na voljo, naj bi skupini zdaj poveljeval podpolkovnik ruske vojske Dmitrij Utkin (v znanem francoskem dokumentarcu je brez kakršnihkoli zadržkov pokazal tetovaže nemških enot SS, ki jih ima po vsem zgornjem delu telesa), nekoč pripadnik specialne brigade, ki je bila pod neposrednim poveljstvom ruskega generalštaba. Leta 2016 se je v Kremlju fotografiral z Vladimirjem Putinom, ko je bil nagrajen z redom za pogum.

To jesen je skupina Wagner, ki deluje v okviru ministrstva za obrambo, dobila tudi svojo pesem. Predstavila jo je nekoč zelo priljubljena pevka Vika Ciganova. O njej so posneli tudi video, ki se konča s kratico ČVK. Te ne razlagajo kot zasebno vojaško podjetje, ampak kot izredna vojaška komisija (Črezvičajnaja vojenaja komisija). Kasneje je posnetek izginil z YouTuba. A ne zaradi besedila (njihove pesmi so napisane v slogu "snamem avtomat, ubijem sina, potem pa še mat"), ampak zato, ker glasba na nekaterih delih močno spominja na skladbo Palladio britanskega skladatelja Karla Jenkinsa … Toda v Rusiji si tega ne jemljejo preveč k srcu. Vika Ciganova to pesem še vedno vztrajno prepeva na koncertih po vsej državi.

Jevgenij Prigožin je prek Wagnerja in povezav z Vladimirjem Putinom postal eden najvplivnejših ruskih oligarhov in politikov. Svet ga je sprva poznal tudi kot ustanovitelja Internetne raziskovalne agencije v Olginu (po rusko Agentstvo internet isledovanij), bolj znane pod vzdevkom "tovarna trolov", ki načrtno širi laži in dezinformacije po vsem svetu, tem pa nasedajo številni proruski mediji doma in po svetu.

Toda z rusko vojno proti Ukrajini se je njegova moč še povečala. Skupaj s čečenskim voditeljem Ramzanom Kadirovom (Evropski parlament tudi za njegove zloglasne "kadirovce" predlaga uvrstitev na seznam terorističnih združb) sta postala tako rekoč glavna kadrovika v Kremlju in v ruski vojski. Na shodu v Kursku pred dobrim mesecem je Prigožin na primer ostro kritiziral nemoč ruske vojske v Ukrajini. In zlasti generala Aleksandra Lapina, poveljnika ruskega osrednjega vojaškega okrožja, ki je potem odletel. Prav na njegov predlog je bil za poveljnika vseh ruskih sil v Ukrajini za tem imenovan general Sergej Surovikin, znan po svojih zločinih v Čečeniji in Siriji.

Jevgenij Prigožin, politik z vzdevkom Putinov kuhar, postaja vse bolj neobvladljiv in surov. Podobno kot njegov zaveznik Surovikin. Toda ali s tem postaja nevaren tudi Vladimirju Putinu? V Kremlju bodo morali v prihodnje očitno veliko bolj budno paziti nanj.