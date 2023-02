Lufthansa: letala danes letijo po predvidenem urniku

Kot so danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa potrdili v največji evropski letalski družbi, je do izpada računalniških sistemov prišlo zaradi gradbenih del na železnici v Frankfurtu. Bager je namreč v torek prerezal več optičnih kablov, so pojasnili tudi v nemškem telekomunikacijskem operaterju Deutsche Telekom.

Posledično so bili v sredo odpovedani ali prestavljeni številni leti, v Frankfurtu, pomembnem evropskem letalskem vozlišču, jih je bilo do poldneva odpovedanih 230 od tisoč predvidenih. Prizadetih je bilo več tisoč potnikov.

Ob 10.50 bo v Frankfurt odletelo tudi Lufthansino letalo z Brnika

Kontrolorji letenja so letala iz Frankfurta več ur preusmerjali na druga letališča, popoldne pa je bilo to letališče po treh urah vnovič odprto za pristajanje letal.

Po razporedu bo tako danes ob 10.50 v Frankfurt odletelo tudi Lufthansino letalo z Brnika, je razvidno s spletne strani ljubljanskega letališča.

Do kaosa je sicer prišlo v času tik pred za petek napovedano nacionalno letalsko stavko. Napovedali so jo javni uslužbenci, letališko in varnostno osebje, in sicer na sedmih nemških letališčih, tudi v Frankfurtu in Münchnu. Z njo bodo podkrepili zahteve po višjih plačah, je sporočil sindikat Verdi. Pričakovati je, da bo stavka povzročila zamude in odpovedi letov, odpovedanih jih je že več tisoč iz Nemčije in v njo, piše dpa.