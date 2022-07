Vrača se največji: Lufthansa z A380 išče pot iz krize

Po letu epidemije in močnem upadu potnikov na letališčih so pri Lufthansi v Franciji in Španiji za daljše obdobje parkirali vseh svojih štirinajst airbusov A380. Kasneje so prodali šest največjih potniških letal na svetu, a po sunkovitem porastu potnikov v letošnjem letu, kar je razlog za številne odpovedi letov, bodo prihodnje poletje znova aktivirali A380. Za zdaj Nemci še niso potrdili, koliko izmed preostalih A380 bo znova poletelo.

"Odločili smo se, da A380, ki je pri potnikih zelo priljubljeno letalo, pri Lufthansi vrnemo v pogon s poletjem prihodnje leto," je v ponedeljek potrdil upravni odbor tega letalskega prevoznika. A380 je največje potniško letalo na svetu in meri v dolžino 72,73 metra, ima 79,75-metrski razpon kril s skupno površino 845 m2. Doseže najvišjo hitrost 0,89 macha oziroma 945 kilometrov na uro in leti na višini do 13 tisoč metrov. Zmogljivost rezervoarjev za gorivo je 323.546 litrov.

Pri Lufthansi računajo na njegovo veliko število sedežev

A380-800 lahko prepelje 555 potnikov v konfiguraciji s tremi razredi ali pa do 853 potnikov v konfiguraciji z enim razredom – ekonomskim. Njegov doseg je 15 tisoč kilometrov (osem tisoč navtičnih milj). Zaradi velikega števila potnikov bodo razbremenili preostala letala, ki jih bodo lahko uporabili pri drugih povezavah. Prav tako pri Lufthansi računajo, da bodo zaradi višjih cen letalskih kart bistveno lažje pokrili stroške leta.

A380 sicer še vedno uporabljajo številne druge največje letalske družbe – Singapore Airlines, Emirates, Qantas, Qatar Airways in British Airways. Zadnji so A380 prenehali uporabljati marca 2020, a so jih oktobra 2021 zaradi povečanega povpraševanja vrnili v floto. Pri Lufthansi so potrdili, da je vrnitev A380 "odgovor na strmo rast povpraševanja kupcev in zamudo pri dobavi naročenih letal." To se nanaša predvsem na zamude pri dobavi največjega boeinga 777X, ki naj bi po zadnjih zamudah poletel šele leta 2025.

Nemci v prihajajočih letih v popolno posodobitev flote

Pri Lufthansi še niso razkrili, koliko izmed osmih A380 bodo vrnili v floto, niti na katerih linijah bodo leteli. So pa velikotrupna letala pod vse večjim pritiskom, saj so predraga za vzdrževanje in ne sledijo razvoju letalske industrije. Vse bolj so namreč priljubljena manjša, predvsem pa bolj varčna letala. Nemci bodo v prihodnjih treh letih svojo floto nadgradili s 50 velikimi letali airbus A350, boenig 787 in 777-9. Prenovo flote bodo zaključili s 60 novimi manjšimi letali airbus A320 in A321.

Največji naročnik A380 so bili pri letalski družbi Emirates, kjer so skupno naročilo 162 letal zmanjšali na 123. Rentabilnost tega letala naj bi bila dosežena pri prodaji od 250 do 300 primerkov. Skupno so prejeli pri Airbusu 313 naročil, a so zaradi številnih odpovedi na koncu izdelali le 251 letal.