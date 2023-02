Lufthansa zaradi izpada informacijskega sistema odpovedala številne polete

"Letalske družbe iz skupine Lufthansa se trenutno spopadajo z izpadom informacijskega sistema," je prek družbenega omrežja Twitter sporočil nemški letalski prevoznik. "Zato se pojavljajo zamude in odpovedi poletov. Obžalujemo nevšečnosti, ki jih to povzroča našim potnikom," so dodali v Lufthansi.

⚠️Important information on flight disruption: As of this morning the airlines of the Lufthansa Group are affected by an IT outage, caused by construction work in the Frankfurt region. Unfortunately, this has led to flight delays and cancellations. We are working on -