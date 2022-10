Britanska premierka Liz Truss odstopila: Danih obljub ne morem izpolniti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Liz Truss je na čelu britanske vlade in stranke nasledila Borisa Johnsona, ki je julija odstopil spričo številnih škandalov in po tistem, ko ga je zapustila vrsta sodelavcev. V tekmi za njegovo nasledstvo je premagala nekdanjega finančnega ministra Sunaka. Foto: Guliverimage

Britanska premierka Liz Truss je danes sporočila, da odstopa s premierskega položaja. V izjavi za javnost v Londonu je povedala, da ne more izpolniti danih obljub in da se bo v naslednjem tednu začel postopek za izbiro njenega naslednika na čelu stranke in vlade.