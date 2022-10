Liz Truss odstavila finančnega ministra Kwartenga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanska premierka Liz Truss je danes v luči finančnih pretresov, ki jih je sprožil načrt nove vlade za znižanje davkov, razrešila finančnega ministra Kwasija Kwartenga. Še danes naj bi imela tiskovno konferenco, kjer bi lahko predstavila spremenjene načrte vlade na področju davkov in imenovala Kwartengovega naslednika, poroča BBC.

Kwarteng je na Twitterju že objavil pismo, v katerem je pristal na prošnjo premierke za njegov odhod iz vlade. Predsednici vlade je zaželel vse dobro pri njenih načrtih za gospodarstvo in obljubil, da jo bo podpiral tudi v prihodnje.

Zapisal je, da se je gospodarsko okolje hitro spremenilo, odkar je predstavil svoje načrte za znižanje davkov in se zagovarjal, da je delo prevzel s polnim zavedanjem, da so razmere, s katerimi se soočajo, izjemno težke.

Prav tako se zdi, da je še vedno prepričan v to, da je kot minister ravnal pravilno, saj je opozoril, da ohranjanje statusa quo za reševanje vprašanj, kot so naraščajoče obrestne mere in cene energije, "preprosto ni bilo mogoče".

Pretresi na finančnih trgih konec septembra so sledili ministrovi napovedi več milijard funtov težkega svežnja, s katerim naj bi pomagali gospodinjstvom in podjetjem, ki se soočajo z naraščajočo inflacijo. Po ocenah finančnega ministrstva bi predlagana znižanja davkov državo do leta 2026 stala skoraj 45 milijard funtov (50 milijard evrov) na leto.

Načrt je sprožil padec vrednosti funta in skok donosov na britanske državne obveznice. Britanska centralna banka je, da bi spodbudila zaupanje vlagateljev, bila primorana zagnati začasen program odkupovanja državnih vrednostnih papirjev.

Z razrešitvijo je Kwarteng postal finančni minister z drugim najkrajšim mandatom v zgodovini države.