Litva zaradi načrtov Rusije o širitvi morske meje zahteva pojasnila

Litva je zaradi načrtov Rusije glede razširitve meje v Baltskem morju na pogovor poklicala ruskega veleposlanika v državi in od njega zahtevala pojasnila, je danes sporočilo zunanje ministrstvo v Vilni in ocenilo, da gre za taktiko hibridnega vojskovanja. V Helsinkih so sporočili, da spremljajo razmere in da niso seznanjeni z načrti Rusije. Rusko obrambno ministrstvo naj bi medtem že umaknilo predlog za revizijo ruske morske meje, poroča agencija Reuters.

Rusko obrambno ministrstvo je v torek objavilo dokument za "določitev geografskih koordinat" v Baltskem morju, češ da so bile te v sovjetskem času netočno določene, meja pa da je na več mestih prekinjena. Pri tem je posebej omenilo morsko območje ob obali mest Baltijsk in Zelenogradsk v ruski eksklavi Kaliningrad, ki meji na Poljsko in Litvo. Spremembe naj bi vključevale tudi posege v finsko ozemlje.

"To je namerna provokacija"

"To je še en dokaz, da ruska agresivna in revizionistična politika ogroža varnost sosednjih držav in celotne Evrope," je sporočilo litovsko zunanje ministrstvo. Dokument je označilo za namerno in ciljno usmerjeno provokacijo z namenom stopnjevanja napetosti in ustrahovanja sosednjih držav, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po oceni litovskega zunanjega ministra Gabrieliusa Landsbergisa gre za še eno rusko hibridno operacijo, s katero poskuša Moskva širiti strah in negotovost spričo svojih namer v Baltiku. Ob tem je pozval k odzivu na to "stopnjevanje nasilja proti Natu in EU".

Another Russian hybrid operation is underway, this time attempting to spread fear, uncertainty and doubt about their intentions in the Baltic Sea. This is an obvious escalation against NATO and the EU, and must be met with an appropriately firm response. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) May 22, 2024

Finski predsednik Alexander Stubb je medtem na družbenem omrežju X zapisal, da Rusija glede vprašanja morske meje ni stopila v stik s Helsinki. Po besedah zunanje ministrice Eline Valtonen finska vlada spremlja razmere. "Nimamo nobenih uradnih informacij o tem, kaj načrtuje Rusija," je pojasnila in poudarila, da od Rusije pričakujejo spoštovanje konvencije ZN o morskih mejah.

The Finnish authorities are analyzing the reports in the Russian media concerning the maritime zones in the Gulf of Finland. The political leadership is monitoring the situation closely. Russia has not been in contact with Finland on the matter. Finland acts as always: calmly and… — Alexander Stubb (@alexstubb) May 22, 2024

Ruske tiskovne agencije so sicer danes poročale, da so viri pri obrambnem ministrstvu v Moskvi zanikali, da gre pri dokumentu za poskus širitve ruskega ozemlja. Da v ozadju pobude ni političnih razlogov, je zatrdil tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.