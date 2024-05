Ukrajinski vojski je v spopadih v severovzhodni regiji Harkov uspel otipljiv napredek, potem ko so jo 10. maja intenzivno napadle ruske sile in zavzele nekaj vasi, je v torkovem večernem govoru povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da položaj na drugih delih fronte ostaja zahteven. Omenjal je vzhodno fronto v regiji Doneck.

Po najintenzivnejši invaziji na Ukrajino v zadnjem letu in pol, ko je v obmejni harkovski regiji ruska vojska zavzela več vasi, so zdaj po navedbah ukrajinske strani napade obranili in dosegli napredek. "V harkovski regiji naše sile uničujejo okupatorja in rezultati so otipljivi," je dejal Zelenski v večernem nagovoru. Obenem je opozoril, da položaj na vzhodni fronti v okolici mest Pokrovsk, Kramatorsk in Kurakove ostaja izjemno zahteven. "Večina spopadov se odvija tam," je dejal.

Tiskovni predstavnik ukrajinske vojske Nazar Vološin je podal podobno oceno. Dejal je, da jim je položaj na harkovski fronti uspelo stabilizirati, čeprav ostaja zahteven in se hitro spreminja.

Zelenski: Ukrajinskim silam je harkovsko fronto uspelo delno stabilizirati

Ukrajina je od začetka zadnje ruske invazije v ukrajinsko severovzhodno regijo premestila številne svoje vojake in orožje, pri čemer odstopa svoje ozemlje na nekaterih drugih delih fronte, tudi na območjih, ki jih je lani s protiofenzivo pridobila nazaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zelenski je že prejšnji teden zagotavljal, da je ukrajinskim silam harkovsko fronto uspelo delno stabilizirati in da so hkrati izvedli napade na rusko ozemlje in energetsko infrastrukturo, kar so potrdile ruske oblasti.

Po navedbah predstavnikov zveze Nato prejšnji četrtek, da Rusija nima zmogljivosti za strateški preboj pri Harkovu, je v torek rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da so v bližini Ukrajine začeli vojaške vaje s taktičnim jedrskim orožjem. Namen vaj je krepitev pripravljenosti vojske za zagotavljanje suverenosti in ozemeljske celovitosti Rusije, je pojasnilo obrambno ministrstvo v Moskvi.