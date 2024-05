"Že danes ste Slovenci zelo močni pri inovacijah, novih rešitvah in moj nasvet vsem bi bil, da se osredotočite ravno na ta del. Z inovacijami res izstopate v primerjavi z drugimi članicami Nata. Zelo težko pa je iz nič ustvariti veliko industrijsko proizvodnjo, denimo nabojev. V nišnih rešitvah že danes kažete svojo dodano vrednost z inovacijami," pravi britanski lord in parlamentarec John Mark Lancaster.

"Želimo promovirati sodelovanje med slovensko in britansko obrambno industrijo," na vprašanje, zakaj je obiskal Ljubljano, odgovori nekdanji državni sekretar za oborožene sile, danes pa član zgornjega doma britanskega parlamenta John Mark Lancaster. Z njim smo se pogovarjali ob robu slovensko-britanskega dneva obrambne industrije v Ljubljani, ki sta ga organizirala SPIRIT in britansko veleposlaništvo.

Slovenska obrambna industrija je relativno majhna. So slovenska podjetja res zanimiva za svetovno vojaško velesilo, kot je Velika Britanija?

Slovenija je morda res majhna država, vendar je zelo pomembna država in pomembna članica Nata. S sodelovanjem posameznih članic severnoatlantskega zavezništva dajemo svetu jasno sporočilo o moči Nata. Zato ne podcenjujte Slovenije.

Imel sem privilegij obiskati nekaj slovenskih podjetij iz obrambne industrije. Čeprav so slovenska podjetja v primerjavi s podjetji iz Velike Britanije res majhna, razvijajo in izdelujejo zelo pomembne nišne produkte. Dober primer so brezpilotni letalniki. Ravno pretekli mesec sem obiskal slovenskega proizvajalca brezpilotnikov in sem bil zelo navdušen nad videnim.

Slovenska podjetja so izjemno inovativna in zato lahko tekmujejo z večjimi igralci pri mednarodnih projektih znotraj Nata. Ter sodelujejo tudi s podjetji iz Velike Britanije.

Ko govorite o sodelovanju, kaj pravzaprav mislite?

Načinov sodelovanja je veliko. Slovenska podjetja lahko razvijejo določeno tehnologijo, ki jo potem večja britanska podjetja vključijo v svoje produkte. Slovenska podjetja lahko dobijo investicijo od britanskih podjetij in v Sloveniji tudi postavijo proizvodnjo. Predvsem zaradi tega je obrambna industrija zelo pomembna za Slovenijo.

Čeprav so danes slovenska podjetja s tega področja relativno majhna, se bo to najverjetneje zaradi svetovnih dogodkov hitro spremenilo. Priložnosti za rast industrije je ogromno. Zato menim, da je zelo pomembno, da začnete graditi partnerstva z močnimi zavezniki, kot je Velika Britanija. Tako bodo vaša podjetja dobila tudi dostop do kapitala, ki ga potrebujejo za rast.

"Zadnja desetletja smo v Evropi in tudi Veliki Britaniji zaradi obdobja miru res zelo zmanjšali proizvodne kapacitete obrambne industrije," opozarja Britanec John Mark Lancaster. Foto: Ana Kovač

Kako lahko slovenska podjetja postanejo partnerji britanskega obrambnega ministrstva?

Na različne načine. Eden je zagotovo prek gospodarske zbornice. Večina držav, tudi Slovenija, ima manjša združenja obrambnih podjetij, ki imajo povezave z britanskim obrambnim ministrstvom. Lahko se pa obrnete tudi na DBT (Department for Buisness and Trade, op. a.) in njihovo spletno platformo, ki ponuja prilagojen vodnik po korakih za podjetja, ki se želijo širiti v Združenem kraljestvu.

Omenili ste, da je priložnost za rast obrambne industrije ogromna. Verjetno je bila katalizator za celotno industrijo ruska invazija Ukrajine? V medijih lahko zasledimo veliko izjav mnenjskih voditeljev, da Zahodu primanjkuje orožja. Ne samo brezpilotnikov, temveč celo nabojev in granat. Je to res?

Zadnja desetletja smo v Evropi in tudi Veliki Britaniji zaradi obdobja miru res zelo zmanjšali proizvodne kapacitete obrambne industrije. V zadnjih dveh letih pa so članice Nata Ukrajini zaradi ruske agresije darovale ogromne količine orožja. Posledično je povpraševanje po orožju znotraj članic Nata zelo poraslo in danes vidimo porast investicij v vse sfere obrambne industrije po vsej Evropi in v članicah Nata. Tudi v zmogljivosti za proizvodnjo nabojev. Menim, da smo se naučili iz preteklosti in da bomo spodbujali obrambno industrijo tudi v prihodnje.

Veliko je bilo v zadnjih dveh letih govora o tankih, ki so jih članice Nata darovale Ukrajini, ter da so zmogljivosti za proizvodnjo novih v nekaterih članicah zveze Nato minimalne in da bo trajalo leta, preden se bo to spremenilo. Kaj se dogaja na tem področju?

V Veliki Britaniji ravno nadgrajujemo obstoječe tanke tipa challenger 2 in challenger 3. Tudi proizvodnja novih je začela teči hitreje. Ravno zaradi ruske invazije se je celoten proces zelo pospešil.

V slovenskih poslovnih krogih se veliko govori o vojaški industriji, nekateri bogati Slovenci so že začeli investirati v obrambno industrijo. Kaj bi jim vi svetovali, v katere niše naj se usmerijo?

Že danes ste Slovenci zelo močni pri inovacijah, novih rešitvah in moj nasvet vsem bi bil, da se osredotočijo ravno na ta del. Z inovacijami res izstopate v primerjavi z drugimi članicami Nata. Zelo težko pa je iz nič ustvariti veliko industrijsko proizvodnjo, recimo nabojev. V nišnih rešitvah že danes kažete svojo dodano vrednost z inovacijami.