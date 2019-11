"Leonardo DiCaprio je kriv za požare v amazonskem pragozdu" #video

Jair Bolsonaro je v petek svojim podpornikom brez dlake na jeziku dejal: "Tale Leonardo DiCaprio je kar kul tip, kajne? Daroval je denar, da se požge amazonski pragozd."

Ta resna obtožba, za katero menda nima nobenega dokaza, je iz njegovih ust prišla le 24 ur po tem, ko je prek Facebooka med oglašanjem v živo prvič povezal slavnega igralca s požari v pragozdu: "Leonardo DiCaprio, prekleto, vpleten si v gorenje amazonskega pragozda." Ob tem ga je še obtožil, da je del kampanje, ki je proti Braziliji.

Domorodna ljudstva, ki živijo v Amazonskem pragozdu, so prepričana, da so požari psoledica kriminalnega dejanja, da za njimi stoji človek. Prepričani so, da jim hočejo odvzeti zemljo in pregnati v mesta, kjer bodo prepuščeni revščini:

DiCapria obtožuje tudi Bolsonarov sin

Bolsonarove obtožbe sovpadajo s četrtkovimi aretacijami štirih prostovoljnih gasilcev, ki jih je lokalna policija − prav tako brez dokazov − aretirala na podlagi obtožb, da so krivi za požare. Izpustili so jih še isti dan, ker se je javnost zgražala nad ravnanjem policije.

Že isti dan se je ob DiCapria obregnil Bolsonarov sin Eduardo, ki je na Twitterju zapisal, da je 45-letni zvezdnik brazilskim neprofitnim okoljevarstvenim organizacijam plačal 270 tisoč evrov za požig pragozda ter obtožil okoljevarstveno fundacijo WWF, da je plačala 15 tisoč evrov za fotografije gorečega pragozda.

DiCaprio je bil eden prvih zvezdnikov, ki so se avgusta javno odzvali ob vse večjem gorenju amazonskega pragozda. Ponudil je kar pet milijonov dolarjev za pomoč pragozdu.

Igralec se na tovrstne obtožbe še ni odzval.

Bolsonaro je že v predvolilnih kampanjah favoriziral svoje podpornike v gozdarskem, rudarskem in kmetijskem sektorju, saj se je zavezal, da bo v pragozdu dovolil več izsekavanja in kmetovanja. Foto: Getty Images

Med glavnimi osumljenci je tudi Bolsonaro

Medtem ko je večina ljudi ponujala pomoč, pa se je Bolsonaro raje ukvarjal z obtožbami, čeprav naj bi bil prav on tisti, ki ni naredil nič proti uničenju tega naravnega bogastva in je to celo spodbujal.

Za požare, ki se širijo v amazonskem pragozdu, je namreč kriv človek, saj z njimi "umaknejo" gozdove in površino uredijo za kmetovanje. Prav to naj bi počel Bolsonaro, ki je na položaju brazilskega predsednika od januarja letos. Že v predvolilnih kampanjah je favoriziral svoje podpornike v gozdarskem, rudarskem in kmetijskem sektorju, saj se je zavezal, da bo v pragozdu dovolil več izsekavanja in kmetovanja ter tam zagotovil več licenc rudarski industriji.

Bolsonaro pa pravi, da so za požare kriva kriminalna dejanja nevladnih organizacij, ki naj bi s tem poskušale preusmeriti pozornost nanj oziroma na brazilsko vlado, potem ko so jim skrčili sredstva. Zaradi tega početja sta se ga že prijela vzdevka Trump iz tropov ter Kapitan Motorka.

